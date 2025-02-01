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06:57, 1 февраля 2025

Очередь из почти 600 машин скопилась на "Верхнем Ларсе"

Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 583 автомобилей.

На 06.50 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 583 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

"Кавказский узел" также писал, что 26 января в очереди на "Верхнем Ларсе" также скопилось почти 1757 автомобилей.

Напомним, в декабре 2024 года жители Владикавказа пожаловались, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через город. Владикавказцы рассказали о заторах на дорогах, заполненных парковках, также они пожаловались, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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07:44, 26 января 2025
Пробка на "Верхнем Ларсе" выросла до 1757 машин
Скопление машин на пропускном пункте "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
10:08, 25 января 2025
Очередь из почти 1500 автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"
Cкопление машин в пункте пропуска "Верхний Ларс". Фото: https://region15.ru/v-severnoj-osetii-vyezda-v-gruziyu-ozhidayut-svyshe-750-bolshegruzov/
18:43, 20 января 2025
Сняты ограничения на выезд фур по Военно-Грузинской дороге
18:54, 19 января 2025
Запрещен выезд большегрузов через "Верхний Ларс"
Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"
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Сняты ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге
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