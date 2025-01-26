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07:44, 26 января 2025

Пробка на "Верхнем Ларсе" выросла до 1757 машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1757 автомобилей.

Как информировал "Кавказский узел", на утро 25 января на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидали водители и пассажиры 1469 автомобилей.

На 07.40 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1757 машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, в начале декабря 2024 года сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур объезжают автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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