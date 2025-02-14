Участник "Комитета ингушской независимости"* объявлен в розыск

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Журналист из Ингушетии Магомед Ториев*, которого называли участником "Комитета ингушской независимости"*, объявлен в розыск.

Как писал "Кавказский узел", 19 января Минюст России внес в список иностранных агентов "Комитет ингушской независимости"*, обосновав это решение призывами к нарушению территориальной целостности России и формированием негативного образа страны. 8 февраля стало известно, что против участника организации Темерлана Гудиева, также известного под именем Ахмад Оздо (Ахмет Оздоев) возбуждено дело по статье об организации экстремистского сообщества. Источник сообщения назвал в числе других участников организации 45-летнего Магомеда Ториева*.

Комитет был создан в январе 2023 года, 7 января того же года в Стамбуле прошел первый съезд представителей комитета, сообщала 9 января 2023 года "Фортанга".

На появление журналиста из Ингушетии Магомеда Ториева* в базе розыска МВД 13 февраля обратила внимание "Медиазона"*.

В базе не указано, по какой именно статье УК разыскивается Ториев*. В качестве контактного номера в карточке розыска уроженца Назрани указан телефон дежурного в ингушском управлении ФСБ.

Издание отмечает, что персонально Ториева* в ноябре 2024 года Минюст России включил в перечень иноагентов. Причиной чиновники назвали участие Ториева в создании материалов других иноагентов и распространение "недостоверной информации" о политике российских властей и действиях вооруженных сил.

В ссообщении об уголовном деле против Темерлана Гудиева Telegram-канал Baza указывал 9 февраля, что "СК планирует возбудить дела на остальных участников комитета", одним из инициаторов которого был назван и Ториев*. По состоянию на 5.30 мск на официальном сайте управления СКР по Ингушетии нет информации о возбуждении уголовного дела против Ториева*.

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* внесены в реестр иноагентов.

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