09 февраля 2024, 02:58

Участник "Комитета ингушской независимости"* стал подозреваемым по делу об экстремизме

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Как минимум один из участников "Комитета ингушской независимости"*, действующего за пределами России, стал фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества, сообщили источники в силовых структурах. 

Как писал "Кавказский узел", 19 января Минюст России внес в список иностранных агентов "Комитет ингушской независимости"*, обосновав это решение призывами к нарушению территориальной целостности России и формированием негативного образа страны.

Комитет был создан в январе 2023 года, 7 января того же года в Стамбуле прошел первый съезд представителей комитета, сообщала 9 января 2023 года  "Фортанга".

Уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества возбуждено в Ингушетии против уроженца республики Темерлана Гудиева, также известного под именем Ахмад Оздо (Ахмет Оздоев). Он участвует в деятельности "Комитета ингушской независимости"*, сообщило 8 февраля издание "Кавказ.Реалии"*.

Среди других участников организации источники называют 38-летнего Анзора Картоева, 45-летнего Магомеда Ториева и 42-летнего Руслана Евлоева. Гудиев (Ахмад Оздо) в комитете имеет статус представителя, Ториева назначили делегатом в переговорах с США, Евлоева - пресс-секретарем, а Картоева - председателем организации, сообщил 8 февраля Telegram-канал "Сапа Кавказ" со ссылкой на собственные источники.

О возбуждении уголовных дел по трем статьям против Гудиева-Оздоева сообщил 8 февраля также связанный с силовиками Telegram-канал "Розыск Ингушетия". Этот источник утверждает, что 60-летнему уроженцу села Мужичи вменяют, помимо организации экстремистского сообщества, причастность к террористической организации и "участие в вооруженном конфликте в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Согласно версии силовиков, Гудиев-Оздоев еще весной 2015 года покинул Россию и через Украину отправился в Турцию, а летом 2016 года перебрался в Сирию, где присоединился к боевикам запрещенной в России международной террористической организации и "принимал активное участие в боевых действиях".

По состоянию на 2.50 мск на официальном сайте управления СКР по Ингушетии и каналах Следкома России нет информации о возбуждении уголовного дела в отношении уроженца республики.

Комментариями Ахмада Оздо или его соратников относительно информации источников об уголовном преследовании "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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