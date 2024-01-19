"Комитет ингушской независимости"* включен в реестр иностранных агентов

19 января 2024, 21:49

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Минюст внес в список иностранных агентов "Комитет ингушской независимости"*, обосновав это решение призывами к нарушению территориальной целостности России и формированием негативного образа страны.

Минюст России объявил сегодня о включении новых физических лиц и организаций в реестр иностранных агентов, в том числе "Комитета ингушской независимости"*.

Ведомство сообщило, что комитет "выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", принимал участие в создании "сообщений и материалов иностранного агента", которые доступны неограниченному кругу лиц. также, по данным Минюста, комитет распространял "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, осуществлял взаимодействие с зарубежными структурами", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комитет был создан в январе 2023 года, 7 января того же года в Стамбуле прошел первый съезд представителей комитета, сообщила 9 января 2023 года "Фортанга".

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