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04:33, 14 февраля 2025

Правозащитники заявили о новом виде давления на оппозиционеров в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К задержанным в Грузии сторонникам евроинтеграции приходят адвокаты, не представляющие их интересы, и убеждают признать вину. Правозащитники назвали это новым способом давления на оппозиционеров со стороны властей. 

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политических заключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях. 

Адвокат Гуджа Авсаджанишвили, защищающий одного из задержанных на акции сторонников евроинтеграции, сообщил, что к его подзащитному Николозу Джавахишвили без уведомления его семьи, пришел адвокат, не представляющий его интересы. Во время встречи он предлагал Джавахишвили признать вину, обещая, что после этого с ним заключат процессуальное соглашение. 

Николоза Джавахишвили задержали 30 ноября 2024 года, его обвиняют в насилии в составе группы. О произошедшем Джавахишвили сообщил в своем письме, переданному Авсаджанишвили. В нем он сообщил, что к нему вошел адвокат Давид Гамкрелидзе и пытался оказать давление, чтобы он признал свою вину. Адвокат не смог достигнуть желаемого - Джавахишвили отказался признать вину, заявив, что не совершал вменяемых ему действий. 

Он также сообщил, что Гамкрелидзе представлял интересы двух задержанных сторонников евроинтеграции – Омара Окрибелашвили и Сабы Мепаришвили, обоим сократили наказание по процессуальному соглашению. Встретиться с  Джавахишвили его попросил Окрибелашвили.

«Гамкрелидзе на протяжении получаса говорил о признании вины и (предлагал) указать на других протестующих, об этом пишет в своем письме Джавахишвили. Также со мной связалась супруга одного из арестованных и сказала, что Гамкрелидзе пытался сделать то же самое в отношении и ее супруга. Важно то, что я поговорил с семьей Джавахишвили и они подтвердили, что не было никакого согласия на эту встречу. То, что адвокат встретился с Джавахишвили - это прямое нарушение этики и повод для приостановления лицензии адвоката. Важно, что государственные ведомства уже таким путем стараются бороться с заключенными», - сказал Авсаджанишвили в эфире телекомпании Мтавари архи.

Давид Гамкрелидзе в эфире телекомпании подтвердил, что такая встреча имела место. По словам адвоката, она прошла по просьбе его подзащитного Омара Окрибелашвили, который интересовался «в каком состоянии» Джавахишвили. «Я не просил признать вину. Я привел в пример Окрибелашвили для того, чтобы Джавахишвили все хорошо обдумал. Он сам сказал, что у него есть адвокат, сообщил его имя, но я с ним лично не знаком», - сказал он.

Члены семей задержанных сторонников евроинтеграции заявили, что власти стран «ведут грязнейшую политику для вовлечения заключенных в свои преступные замыслы». «Хотят получить признание хотя бы у одного заключенного и создать прецедент, показать, что среди заключенных есть категория признавших вину и среди них есть люди, совершившие уголовные преступления. Власти это нужно, чтобы оправдаться перед международным сообществом», - сказал Зураб Цецхладзе, отец заключенного Звиада Цецхладзе.

Представитель неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия», бывший заместитель министра юстиции Грузии Александр Барамидзе предполагает, что это не единственный случай подобного давления на заключенных. Он опасается, что заключенные будут беззащитны перед подобным прессингом, «который немыслим в демократическом государстве».

«Говорить о том, что началась такая тенденция нельзя, потому что нет других примеров, но есть большая вероятность, что так поступают со многими заключенными», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, после увеличения штрафов за административные правонарушения до пяти тысяч лари (1 тысяч 785 долларов) и срока административного заключения до двух месяцев количество протестующих не снизилось. Эти штрафы пополнили государственный бюджет на три миллиона лари, хотя для отдельного жителя Грузии сумма в пять тысяч лари является крупной.

Действия адвоката Гамкрелидзе выглядят так, словно он действует в интересах властей и выполняет роль посредника между ними и заключенным, отметил свою очередь руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. 

«Признание вины заключенными входит в интересы властей, так как власти заявляли о виновности этих людей. В случае признания вины их потом помилуют, а власти будут говорить, что они были правы, что заключенные сами признали свою вину», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла», не исключив, что в будущем могут прибегнуть и иным методам давления.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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