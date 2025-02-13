Обвиняемый в торговле людьми осужден на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина признан виновным по нескольким статьям, в том числе как организатор группировки, торгующий людьми, он получил 10 лет колонии.

Согласно версии силовиков, осужденный создал четыре группировки, в которые вошли восемь человек. Они выявляли нелегальных мигрантов, забирали у них документы под предлогом легализации и трудоустройства, а затем продавали людей для эксплуатации.

Мужчина признан виновным по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ч. 3 ст. 30 и 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми), ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей и ограничением свободы на полтора года, пишет ”Интерфакс”.

В ходе следствия у осужденного и других подозреваемых прошли обыски, силовики изъяли мобильные телефоны и паспорта неустановленных лиц. "В отношении злоумышленников было возбуждено двенадцать уголовных дел. (...) В отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом", - сообщили в управлении ФСБ России.

По данным ведомства, уголовные дела в отношении других подозреваемых находятся на рассмотрении в суде.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе глава организованной группы по торговле людьми получил 13 лет колонии на Ставрополье, сообщила прокуратура.

Рабы на Северном Кавказе являются дешевой рабочей силой, которую завлекают в основном обманным путем, и фактически товаром, который можно купить и продать, указано в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

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