Верховный суд принял к рассмотрению жалобу Валентины Шостак

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Валентина Шостак требует восстановить свои полномочия члена теризбиркома на Кубани.

Как информировал "Кавказский узел", в период президентских выборов в России, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года, наблюдатели в Краснодарском крае столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семьи или работодателей. Давлению подверглись и члены избирательных комиссий. Так, 16 марта 2024 года суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о признании члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак, якобы систематически не исполняющей свои обязанности члена ТИКа. 19 марта 2024 года Шостак обжаловала решение Горячеключевского райсуда, однако 26 марта 2024 года Краснодарский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 28 марта 2024 года краевая избирательная комиссия Краснодарского края прекратила полномочия Шостак.

Четвертый кассационный суд рассмотрел 21 августа 2024 года кассационную жалобу Валентины Шостак и признал решения нижестоящих судов правильными. Шостак заявила, что в отстаивании своих прав готова дойти до Верховного суда.

13 февраля Валентина Шостак обнаружила на сайте Верховного суда России, что ее жалоба с требованием о восстановлении в правах, принята в производство.

Шостак рассказала, что подала жалобу в Верховный суд России (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В жалобе Шостак указала, что нижестоящие суды необоснованно признали ее не исполняющей свои обязанности члена ТИКа по доносу членов ТИКа. "Мотив их доноса понятен: избавиться от меня, чтобы им никто не мешал фальсифицировать выборы", – сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Шостак в жалобе отметила, что в 07.16 мск 15 марта 2024 года она предупредила председателя ТИК "Горячеключевская" о том, что не может явиться на дежурство из-за плохого самочувствия. Это в судебном заседании было подтверждено sms-перепиской. При этом в прежней формулировке говорилось, что Шостак якобы не могла предупредить председателя ТИК в силу плохого самочувствия.

"Данный акт подписали пять членов комиссии из девяти. На основании этого акта о несоблюдении графика работы членов ТИК "Горячеключевская", составленного 15.03.2024 г. в 07.10 о том, что Шостак В.И. отсутствовала на рабочем месте, не может быть признан обоснованным", – сказано в жалобе.

Кроме того, сигнальным листом о вызове бригады скорой помощи (лист дела 90) подтверждено, что 15 марта 2024 года в 15.45 мск Шостак получала неотложную медицинскую помощь, а потому протокол №70 от 15 марта 2024 года заседания ТИК "Горячеключевская" не является доказательством систематического неисполнения ее обязанностей члена ТИК с правом решающего голоса, отметила Шостак далее в жалобе.

Валентина Шостак пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что у нее нет адвоката, и в Москву она поедет одна отстаивать свои права, когда будет назначена дата заседания в Верховном суде. "С каких это пор болезнь может ставиться в вину человеку, а медицинские документы не являются основанием для подтверждения болезни?" – задалась она вопросом.

Если Верховный суд принимает жалобу, то считает ее обоснованной, а аргументы жалобы – существенными, пояснил юрист Роман Клыков, не связанный с делом Валентины Шостак.

"Как правило, принятые в производство жалобы удовлетворяются. Верховный суд либо отменяет решения нижестоящих судов сам, либо отправляет дела на пересмотр со своими рекомендациями", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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