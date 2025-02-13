RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:32, 13 февраля 2025

Верховный суд принял к рассмотрению жалобу Валентины Шостак

Валентина Шостак. Фото предоставлено Валентиной Шостак

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валентина Шостак требует восстановить свои полномочия члена теризбиркома на Кубани. 

Как информировал "Кавказский узел", в период президентских выборов в России, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года, наблюдатели в Краснодарском крае столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семьи или работодателей. Давлению подверглись и члены избирательных комиссий. Так, 16 марта 2024 года суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о признании члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак, якобы систематически не исполняющей свои обязанности члена ТИКа. 19 марта 2024 года Шостак обжаловала решение Горячеключевского райсуда, однако 26 марта 2024 года Краснодарский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 28 марта 2024 года краевая избирательная комиссия Краснодарского края прекратила полномочия Шостак.

Четвертый кассационный суд рассмотрел 21 августа 2024 года кассационную жалобу Валентины Шостак и признал решения нижестоящих судов правильными. Шостак заявила, что в отстаивании своих прав готова дойти до Верховного суда.

13 февраля Валентина Шостак обнаружила на сайте Верховного суда России, что ее жалоба с требованием о восстановлении в правах, принята в производство.

Шостак рассказала, что подала жалобу в Верховный суд России (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В жалобе Шостак указала, что нижестоящие суды необоснованно признали ее не исполняющей свои обязанности члена ТИКа по доносу членов ТИКа. "Мотив их доноса понятен: избавиться от меня, чтобы им никто не мешал фальсифицировать выборы", – сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Шостак в жалобе отметила, что в 07.16 мск 15 марта 2024 года она предупредила председателя ТИК "Горячеключевская" о том, что не может явиться на дежурство из-за плохого самочувствия. Это в судебном заседании было подтверждено sms-перепиской. При этом в прежней формулировке говорилось, что Шостак якобы не могла предупредить председателя ТИК в силу плохого самочувствия.

"Данный акт подписали пять членов комиссии из девяти. На основании этого акта о несоблюдении графика работы членов ТИК "Горячеключевская", составленного 15.03.2024 г. в 07.10 о том, что Шостак В.И. отсутствовала на рабочем месте, не может быть признан обоснованным", – сказано в жалобе.

Кроме того, сигнальным листом о вызове бригады скорой помощи (лист дела 90) подтверждено, что 15 марта 2024 года в 15.45 мск Шостак получала неотложную медицинскую помощь, а потому протокол №70 от 15 марта 2024 года заседания ТИК "Горячеключевская" не является доказательством систематического неисполнения ее обязанностей члена ТИК с правом решающего голоса, отметила Шостак далее в жалобе.

Валентина Шостак пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что у нее нет адвоката, и в Москву она поедет одна отстаивать свои права, когда будет назначена дата заседания в Верховном суде. "С каких это пор болезнь может ставиться в вину человеку, а медицинские документы не являются основанием для подтверждения болезни?" – задалась она вопросом.

Если Верховный суд принимает жалобу, то считает ее обоснованной, а аргументы жалобы –  существенными, пояснил юрист Роман Клыков, не связанный с делом Валентины Шостак.

"Как правило, принятые в производство жалобы удовлетворяются. Верховный суд либо отменяет решения нижестоящих судов сам, либо отправляет дела на пересмотр со своими рекомендациями", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:28, 13 февраля 2025
Житель Новороссийска заподозрен в госизмене
06:09, 13 февраля 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
05:14, 13 февраля 2025
Житель Ставрополья осужден за причастность к экстремистской организации
00:55, 13 февраля 2025
Военный из Астраханской области убит на Украине
00:02, 13 февраля 2025
Бывший разведчик из Нальчика обвинен в экстремизме
14:56, 12 февраля 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
11:28, 13 февраля 2025
Житель Новороссийска заподозрен в госизмене
Федор Валько. Фото: "Команда против пыток"
04:15, 13 февраля 2025
Силовики отказываются признать вину в избиении Федора Валько
Водолаз поднимается после сбора мазута. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 12.02.25, https://t.me/opershtab23/11822.
23:05, 12 февраля 2025
Водолазы собрали 500 мешков мазута на дне моря у Витязево
Янина и Алексей Копайгородский. Коллаж "Кавказского узла". Стоп-кадры видео судов общей юрисдикции города Москвы от 12.02.25, https://t.me/moscowcourts/5870, https://t.me/moscowcourts/5872.
20:05, 12 февраля 2025
Продлен арест бывшего мэра Сочи
Уборка мазута с пляжа. Фото: МЧС России
13:46, 12 февраля 2025
Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Обвиняемые в погроме в аэропорту Махачкалы в зале суда. Фото: t.me/opskuban
13 февраля 2025, 09:40
Обвиняемый в погроме в аэропорту Махачкалы частично признал вину

Адгур Ардзинба. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/363cb5cbc907b51a8ede5af937c12624_XL.jpg
12 февраля 2025, 18:20
Штаб Ардзинбы призвал Центризбирком увеличить число наблюдателей на участках

Уборка мазута с пляжа. Фото: МЧС России
12 февраля 2025, 13:46
Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье

Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.
11 февраля 2025, 21:15
Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше