RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:57, 13 февраля 2025

На суде по делу о смерти Далгатова сменился обвинитель

Фото Курбана Далгатова в доме его родителей. Фото: "Черновик", https://chernovik.net/news/zakryl-kurtkoy-obzor-videokamery-i-telo-kurbana-potaschili-vniz

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новый государственный обвинитель попросил время на изучение материалов дела махачкалинца Курбана Далгатова, умершего после задержания силовиками.

Как информировал "Кавказский узел", 4 февраля стало известно, что адвокат Далгатовых Мадина Алиева подала жалобу на действия судьи, которая удалила ее из зала суда. Ранее Алиева заявила отвод судьи, но судья его не приняла, она удалила защитника из зала суда после того, как адвокат попыталась заявить о нарушении прав.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Заседание суда по делу о смерти Курбана Далгатова перенесено, рассказала адвокат Мадина Алиева. "У нас сменился прокурор и новый потребовал времени, чтобы ознакомиться с делом. Заседание перенесли на 26 февраля", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Алиевой, на текущем этапе исследуются письменные доказательства. "Прокурор сам выбирает какие документы представлять, не ставя никого в известность", – пояснила она.

Алиева также рассказала, что ответ на ее жалобу на председателя суда по делу Далгатова еще не поступил. Рассмотрение апелляции по делу одного из обвиняемых, Ислама Атавова, который заключил сделку со следствием, по ее словам, уже назначено на 4 марта. Рассмотрение апелляции в отношении еще одного обвиняемого, Марата Бабаева, который попросился на СВО, назначено на 14 февраля.

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии следствия, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, его доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:09, 13 февраля 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
05:14, 13 февраля 2025
Житель Ставрополья осужден за причастность к экстремистской организации
00:55, 13 февраля 2025
Военный из Астраханской области убит на Украине
00:02, 13 февраля 2025
Бывший разведчик из Нальчика обвинен в экстремизме
14:56, 12 февраля 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
13:46, 12 февраля 2025
2
 Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье
Все события дня
Новости
Село Кикуни. Скриншот фото https://dagpravda.ru/wp-content/uploads/oldbitrix/rubriki_files/str/1_kikuni.jpg
22:17, 12 февраля 2025
Жители дагестанского села потребовали сохранить больницу
Нападение на полицейского в Дербенте. Стоп-кадр Mash Gor от 09.02.25, https://t.me/mash_gor/7207
20:50, 12 февраля 2025
Журналисты проанализировали характер нападения на полицейского в Дербенте
Астемир Абаев. Фото: chp_tskhinval / Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:00, 12 февраля 2025
Астемир Абаев арестован по делу о мошенничестве
10:31, 12 февраля 2025
Боец из Избербаша убит на Украине
Стройплощадка в парке Ленинского комсомола. Фото из телеграм-канала Мадины Ибрагимовой https://t.me/MadinaIbragimova77/1709
09:11, 12 февраля 2025
Противники застройки парка инициировали митинг в Махачкале
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
14:33, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
71
Хабиба сняли с рейса в США. России есть чему учиться?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Адгур Ардзинба. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/363cb5cbc907b51a8ede5af937c12624_XL.jpg
12 февраля 2025, 18:20
Штаб Ардзинбы призвал Центризбирком увеличить число наблюдателей на участках

Уборка мазута с пляжа. Фото: МЧС России
12 февраля 2025, 13:46
Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье

Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.
11 февраля 2025, 21:15
Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
11 февраля 2025, 18:46
Новое дело о беспорядках в Махачкале поступило в суд Ставрополя

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше