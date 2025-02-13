На суде по делу о смерти Далгатова сменился обвинитель

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Новый государственный обвинитель попросил время на изучение материалов дела махачкалинца Курбана Далгатова, умершего после задержания силовиками.

Как информировал "Кавказский узел", 4 февраля стало известно, что адвокат Далгатовых Мадина Алиева подала жалобу на действия судьи, которая удалила ее из зала суда. Ранее Алиева заявила отвод судьи, но судья его не приняла, она удалила защитника из зала суда после того, как адвокат попыталась заявить о нарушении прав.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Заседание суда по делу о смерти Курбана Далгатова перенесено, рассказала адвокат Мадина Алиева. "У нас сменился прокурор и новый потребовал времени, чтобы ознакомиться с делом. Заседание перенесли на 26 февраля", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Алиевой, на текущем этапе исследуются письменные доказательства. "Прокурор сам выбирает какие документы представлять, не ставя никого в известность", – пояснила она.

Алиева также рассказала, что ответ на ее жалобу на председателя суда по делу Далгатова еще не поступил. Рассмотрение апелляции по делу одного из обвиняемых, Ислама Атавова, который заключил сделку со следствием, по ее словам, уже назначено на 4 марта. Рассмотрение апелляции в отношении еще одного обвиняемого, Марата Бабаева, который попросился на СВО, назначено на 14 февраля.

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии следствия, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, его доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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