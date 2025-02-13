Дело Бахруза Самедова дошло до суда

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Предварительное следствие по делу исследователя Бахруза Самедова, обвиняемого в госизмене, завершено в Азербайджане, дело передано в суд. Защита настаивает на невиновности Самедова.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях. Сам Бахруз Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Суд продлил арест Самедова до 9 марта 2025 года, в переводе под домашний арест ему 23 января было отказано.

Предварительное следствие по делу Самедова завершено, дело передано на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, подготовительное заседание назначено на 21 февраля.

Адвокат отметила, что Самедов не считает себя виновным и полагает, что его арестовали за антивоенные взгляды и призывы. Защита также считает, что достоверных доказательств вины по вменяемым Самедову преступным действиям следствие не представило. Вместе с тем, адвокат воздержалась до начала разбирательства от детальных комментариев.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев. В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили, что дело Самедова поступило на рассмотрение и подготовительное заседание назначено на 21 февраля.

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