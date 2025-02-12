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02:11, 12 февраля 2025

Донос о саботаже дал повод для преследования грузинских НПО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральная прокуратура Грузии начала расследование против иностранных организаций и организаций под иностранным контролем, их обвиняют в саботаже и враждебной деятельности. Дело возбуждено по доносу общественного движения, связанного с "Грузинской мечтой". 

Следственный департамент Генпрокуратуры Грузии сообщил о начале расследования по фактам саботажа с целью нарушения государственных интересов Грузии и враждебной деятельности иностранных организаций и организаций, находящихся под иностранным контролем (части 1 и 2 статьи 318 и часть 2 статьи 319 УК Грузии предусматривают до 15 лет лишения свободы). 

К расследованию Генпрокуратуры подключены подразделения Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел. Следствие начато на основании обращения общественного движения "Единая нейтральная Грузия", поданного в прокуратуру в январе, говорится в заявлении прокуратуры, направленном корреспонденту "Кавказского узла" 10 февраля. 

В сообщении ведомства не уточняется, против каких организаций ведется расследование. Генпрокуратура пообещала "периодически сообщать общественности" о ходе расследования и правовых оценках расследуемых действий. 

Один из лидеров движения "Единая нейтральная Грузия", адвокат Гела Николаишвили, сообщил, что подал заявление в прокуратуру в середине января. По его словам, этому предшествовали события, имеющие признаки саботажа, которые развивались на протяжении нескольких недель.

"Фактически в течение недели были столкновения у парламента, а статья Уголовного кодекса "Саботаж" прямо указывает, что это (делается) с целью ослабления Грузии, грузинского государства. Например, действия, носящие признаки саботажа, это когда призывают изолировать Грузию, перекрыть магистрали, свергнуть правительство, прямо наносят ущерб государственным учреждениям. Это влечет падение экономики, обесценивание курса национальной валюты. По этой причине мы обратились в прокуратуру, чтобы они рассмотрели, расследовали, если тут признаки криминала, признаки нарушения Уголовного кодекса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Николаишвили сообщил, что неправительственные организации, финансируемые различными зарубежными фондами, несколько лет назад требовали создать техническое правительство. Он отметил, что не указывает на целые организации, поскольку саботажем в их рядах занимаются только несколько человек. Они, по данным Николаишвили, организовывают насилие на акциях протеста сторонников евроинтеграции.

"Большинство людей выступает искренне, но есть организаторы, преследующие свои цели.  Нет конкретных людей, которых мы подозреваем. Мы бы их назвали, если были бы таковые, поэтому мы обратились в прокуратуру, чтобы они выяснили, кто эти люди, без организаторов подобное не бывает. Прокуратура должна выяснить, какие у них цели", - сказал он.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе обратил внимание, что движение "Единая нейтральная Грузия" позиционирует себя независимым, но его лидеры в разной степени аффилированы с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическое движение" и ее учредителем, миллиардером Бидзиной Иванишвили. Они часто принимают участие в передачах проправительственных телекомпаний "Имеди" и "Пост ТВ", куда не приглашают оппозиционеров.

Начатое прокуратурой расследование - часть репрессий, часть гонений на оппозицию и один из методов запугивания несогласных, указал профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили. "Каким должен быть результат этого расследования, возможно, еще не решили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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