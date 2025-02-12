Мать Манченко выразила надежду на справедливый приговор силовикам

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Отмена оправдательного приговора силовикам, избившим краснодарца Евгения Манченко, обнадежила семью и правозащитников. Спустя шесть лет работа поврежденной ноги так и восстановилась, а Евгений стал бояться выходить один на улицу.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля 2023 года Краснодарский краевой суд оправдал бывших сотрудников патрульно-постовой службы Владимира Татаркова и Вячеслава Зябкина по делу об избиении краснодарца Евгения Манченко. Оба силовика получили право на реабилитацию за "незаконное уголовное преследование". 7 декабря 2023 года Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским и вернул на пересмотр дело об избиении инвалида Евгения Манченко. 14 июня 2024 года Кассационный суд в третий раз вернул в Краснодарский краевой суд дело об избиении. В сентябре 2024 года Краснодарский краевой суд вновь оправдал полицейских. Текст второго оправдательного приговора силовикам по делу об избиении инвалида Евгения Манченко практически идентичен первому, заявили правозащитники. В январе 2025 года Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор полицейским, избившим в 2019 году инвалида Евгения Манченко, и четвертый раз вернул дело на новое рассмотрение в краевой суд.

В марте 2019 года Евгений Манченко пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего, отметив, что ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Когда родители вышли из дома на шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках. После госпитализации врач диагностировал у Манченко перелом ноги. Травмы, полученные им, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. В апреле 2019 года, когда следователь возбудил уголовное дело, оба сотрудника ППС были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Дело было передано в суд в июне 2020 года.

Мать 29-летнего инвалида детства Евгения Манченко, Снежана рассказала, что последствия полученных в марте 2019 года травм до сих пор сказываются на состоянии ее сына.

"У сына были повреждения в виде закрытого поперечного перелома левой бедренной кости в средней трети со смещением отломков. Мы лечились очень долго, но последствия остались и дают о себе знать постоянно. У Жени болит нога. Он мучается. Старается отвлекаться. Но когда мучает боль, то сложно отвлечься. Боли усиливаются, когда меняется погода. Тогда, по его рассказам, ногу словно выкручивает. Если раньше он мог легко приседать, то теперь присесть или сесть на корточки он не может. Эту функцию он утратил навсегда. Что касается ежедневной жизни, то живем мы вместе, ведем обычный образ жизни. Женя помогает по дому. Хотя и медленно, но добросовестно. Мечтает о своей семье. Нам пришлось пережить очень много в связи с лечением Жени, но полицейские даже и не подумали просто извиниться перед ним и перед нами, родителями, чисто по- человечески. Если бы они это сделали, то мы бы их простили. Женя у нас добрый парень", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Евгений получил и серьезную психологическую травму. "Выходить на улицу и оставаться дома один он теперь боится после того случая, часто его вспоминает и поэтому мы всегда с ним вместе с той поры. Полицейские не раскаиваются не минуты, и когда приходят на многочисленные суды, то ведут себя отвратительно. Пытаются убедить всех, что они во всем правы и виновными себя не считают. Женя на суды не ходит. Хожу я и после их рассказов у меня складывается впечатление, что они скоро дойдут до версии события, что это не они, а я сама избила своего сына и я же его стащила с забора. Каждый раз их версии меняются, то они рассказывают, что стаскивали Женю, но не били, то они не стаскивали, он сам упал… но в любой интерпретации события они всегда стоят на своем, что они ни в чем не виноваты", - рассказала она

По ее словам, "один из полицейских заявил на одном из судов, что он из-за этого случая уволился из органов, но другой ничего не сказал и я поняла,что он продолжает работать в полиции". "Полицейские приходят на суды. Со мной не здороваются. В судах нам помогают юристы Команды против пыток*. Они сопровождают все судебные процессы и инициируют жалобы", - пояснила Снежана Манченко. Она добавила, что угроз от силовиков не получала.

"Результатом решения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции мы довольны, это очень важный шаг для восстановления прав потерпевшего Манченко, так как отменен был апелляционный оправдательный приговор. Мы сейчас не можем сказать, что это победа, поскольку нет итогового процессуального решения по уголовному делу. Если в апелляции при новом рассмотрении в Краснодарском краевом суде устоит приговор первой инстанции, то тогда уже можно будет думать в сторону победы", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток*.

Срок давности по этому делу составляет 10 лет. "Чисто теоретически возможность уйти от ответственности "из-за затяжки времени" есть, но это чисто теоретически. Маловероятно, что процесс растянется еще на долгие годы без логического завершения в чью-либо пользу в ближайшее время", - сказали правозащитники, подчеркнув, что "в декабре 2024 года Генпрокуратура взяла на контроль ход и результаты судебного рассмотрения настоящего дела".

Напомним, приговором суда Прикубанского суда Краснодара от 15 июня 2022 года полицейские были признаны виновными в превышении служебных полномочий. В суде Зябкин заявлял, что увидел человека, поведение которого показалось ему подозрительным. Он указал, что молодой человек пытался перелезть через забор, а его нога застряла в заборе. Когда молодой человек упал, он начал кричать, а когда Зябкин предложил ему встать, Манченко "схватил его за рукав куртки, оторвал ему жетон и погон, а так же стал бить руками и ногами, не давая прикоснуться. После этого "опасаясь, что Манченко Е.В. может нанести вред себе, либо им" силовики надели на него наручники и решили посадить Манченко Е.В. в служебный автомобиль, а затем вызвать скорую, чтобы отвезти его на медицинское освидетельствование с целью установления его действительного состояния, поскольку оценив его поведение, они подумали что он может находиться в наркотическом опьянении.

Манченко привел другую версию событий. По его словам, силовики ударили его дубинкой по ноге, из-за чего он упал с забора, затем надели наручники, а Татарков стал пинать его ногами по сломанной ноге.

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