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14:41, 30 января 2025

Суд в Краснодаре отменил приговор силовикам за избиение Евгения Манченко

Евгений Манченко. Кадр из видео youtu.be/k_W1jt7rSoM

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор полицейским, избившим в 2019 году инвалида Евгения Манченко, и четвертый раз вернул дело на новое рассмотрение в краевой суд.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля 2023 года Краснодарский краевой суд оправдал бывших сотрудников патрульно-постовой службы Владимира Татаркова и Вячеслава Зябкина по делу об избиении краснодарца Евгения Манченко. Оба силовика получили право на реабилитацию за "незаконное уголовное преследование". 7 декабря 2023 года Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским и вернул на пересмотр дело об избиении инвалида Евгения Манченко. 14 июня 2024 года Кассационный суд в третий раз вернул в Краснодарский краевой суд дело об избиении. В сентябре 2024 года Краснодарский краевой суд вновь оправдал полицейских. Текст второго оправдательного приговора силовикам по делу об избиении инвалида Евгения Манченко практически идентичен первому, заявили правозащитники.

Четвертый кассационный суд рассмотрел жалобы юристов и представление прокурора и отменил оправдательный приговор в отношении полицейских. Краевой суд будет рассматривать дело Евгения Манченко в пятый раз, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Как следует из карточки дела на сайте кассационного суда, оправдательный приговор Зябкину и Татаркову отменен в связи существенными нарушениями уголовно-процессуального и уголовного закона. Решение было вынесено 28 января.

Напомним, в марте 2019 года Евгений Манченко пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего, отметив, что ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Когда родители вышли из дома на шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках. После госпитализации врач диагностировал у Манченко перелом ноги. Травмы, полученные им, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. В апреле 2019 года, когда следователь возбудил уголовное дело, оба сотрудника ППС были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Дело было передано в суд в июне 2020 года.

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Автор: "Кавказский узел"

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