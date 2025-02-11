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14:08, 11 февраля 2025

Юрий Захарчевский потребовал компенсацию за урон репутации

Юрий Захарчевский (справа) в зале суда. Скриншот видео https://don24.ru/rubric/proisshestviya/v-rostove-prigovorili-byvshego-sudyu-krasnodarskogo-kraevogo-suda-yuriya-zaharchevskogo.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, осужденный за наезд на пешехода со смертельным исходом, потребовал от адвоката его семьи, а также от федерального телеканала компенсацию за нанесение ущерба своей репутации.

Как информировал "Кавказский узел", 18 декабря 2024 года стало известно, что бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, приговоренный к шести годам заключения за наезд на пешехода со смертельным исходом, подал жалобу в Верховный суд России.

Юрий Захарчевский подал иск в суд в отношении адвоката Алексея Иванова с требованием, чтобы тот опубликовал опровержение по факту одного из аргументов, который он ранее высказал. Также Захарчевский потребовал опровержения от журналистов федерального телеканала, на котором вышел сюжет о расследовании его уголовного дела, сообщил 10 февраля "Кубань 24".

"Истец считает, что его чести, достоинству и деловой репутации был причинен ущерб", – привело издание цитату из материалов дела.

Адвокат Алексей Иванов отметил, что суд признал Захарчевского виновным. "Процесс над господином Захарчевским был длительным и сложным, потому что виновник ДТП старался уйти от ответственности с самого начала. Однако суд в Ростове-на-Дону признал его виновным и назначил наказание. Это все, что хотелось бы сказать по поводу иска в мой адрес", – сказал он.

Захарчевский требует от Иванова компенсацию в 20 миллионов рублей за моральный и репетиционный вред, еще один миллион рублей – с телеканала.

Напомним, по версии следствия, 7 апреля 2020 года Юрий Захарчевский сбил на внедорожнике 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и скрылся с места ДТП. Молодой человек скончался в больнице. Суд приговорил бывшего судью к шести годам заключения. Захарчевский частично признал вину, заявив, что во время аварии ему стало плохо и он не отдавал отчета своим действиям.

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Автор: "Кавказский узел"

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