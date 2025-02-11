Юрий Захарчевский потребовал компенсацию за урон репутации

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Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, осужденный за наезд на пешехода со смертельным исходом, потребовал от адвоката его семьи, а также от федерального телеканала компенсацию за нанесение ущерба своей репутации.

Как информировал "Кавказский узел", 18 декабря 2024 года стало известно, что бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, приговоренный к шести годам заключения за наезд на пешехода со смертельным исходом, подал жалобу в Верховный суд России.

Юрий Захарчевский подал иск в суд в отношении адвоката Алексея Иванова с требованием, чтобы тот опубликовал опровержение по факту одного из аргументов, который он ранее высказал. Также Захарчевский потребовал опровержения от журналистов федерального телеканала, на котором вышел сюжет о расследовании его уголовного дела, сообщил 10 февраля "Кубань 24".

"Истец считает, что его чести, достоинству и деловой репутации был причинен ущерб", – привело издание цитату из материалов дела.

Адвокат Алексей Иванов отметил, что суд признал Захарчевского виновным. "Процесс над господином Захарчевским был длительным и сложным, потому что виновник ДТП старался уйти от ответственности с самого начала. Однако суд в Ростове-на-Дону признал его виновным и назначил наказание. Это все, что хотелось бы сказать по поводу иска в мой адрес", – сказал он.

Захарчевский требует от Иванова компенсацию в 20 миллионов рублей за моральный и репетиционный вред, еще один миллион рублей – с телеканала.

Напомним, по версии следствия, 7 апреля 2020 года Юрий Захарчевский сбил на внедорожнике 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и скрылся с места ДТП. Молодой человек скончался в больнице. Суд приговорил бывшего судью к шести годам заключения. Захарчевский частично признал вину, заявив, что во время аварии ему стало плохо и он не отдавал отчета своим действиям.

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