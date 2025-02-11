RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:44, 11 февраля 2025

Свидетель Иеговы* из Краснодара признан политзаключенным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники признали политзаключенным Свидетеля Иеговы* из Краснодара Алексея Леликова, осужденного на шесть лет и пять месяцев. Они назвали дискриминационными обвинения, предьявленные верующим.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля суд в Краснодаре приговорил Свидетеля Иеговы* Алексея Леликова к шести годам и пяти месяцам колонии.

Уголовное дело против педагога-пианиста Алексея Леликова было возбуждено в январе 2022 года по статье об организации деятельности экстремистской организации. В его доме прошел обыск. По версии обвинения, Леликов, "предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения вреда основам конституционного строя... предпринял активные действия... выражающиеся в созыве и проведении на территории г. Краснодара с соблюдением мер конспирации собраний посредством информационно-телекоммуникационных сетей, организации религиозных выступлений и богослужений на данных собраниях, изучении религиозной литературы", пишет 10 февраля правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"**.

В сообщении отмечается, что уголовное преследование негативно сказалось на здоровье Леликова, которому в апреле 2022 года присвоили II группу инвалидности.

В суде Леликов вину не признал. Он заявил, что страдает "за веру в Бога, Создателя всего, моего Друга, имя которого - Иегова". "Сторона обвинения усиленно доказывала только лишь то, что я верующий, Свидетель Иеговы*, но этого и так никто не отрицал! Поэтому у меня чистая совесть и перед Богом, и перед людьми, и перед судом", - приводятся его слова.

Правозащитники считают, что обвинения, предъявленные на основании того, что люди, будучи Свидетелями Иеговы*, принимали участие в обрядах и собраниях или распространяли материалы этой конфессии, являются дискриминационными и нарушают международные правовые нормы, в частности, право на свободу вероисповедания.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:36, 10 февраля 2025
Суд отказался удовлетворить жалобу на арест Мусаевой
16:37, 10 февраля 2025
Двое военных из Ростовской области убиты на Украине
13:18, 10 февраля 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
12:47, 10 февраля 2025
Уроженка Дагестана осуждена за проживание на территории ИГ*
10:59, 10 февраля 2025
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой
05:49, 10 февраля 2025
Трое бойцов из Ростовской области убиты в СВО
Все события дня
Новости
02:45, 11 февраля 2025
Мелихова сочла угрозу выселения из дома продолжением репрессий
Обломки БПЛА, фото: пресс-служба МЧС РФ
03:52, 10 февраля 2025
Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки в Краснодаре
Бензоколонка. Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
00:55, 10 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина для граждан
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Освобожденные российские военные. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамсаила Саралиева от 08.02.24, https://t.me/saraliev/1081
02:46, 6 февраля 2025
Военные с юга России возвращены из украинского плена
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Марем" от 05.02.25, https://t.me/marem_group/971. Побег Эльзы Солтаевой

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Адалян Вердиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/arestovan-voennyj-ekspert-adalyat-verdiev/
10 февраля 2025, 13:47
Прокуратура смягчила обвинение военному эксперту Вердиеву

Сирия. Фото: https://south-ossetia.info/siriya-vozobnovila-istoricheski-neizbezhnyj-process/
10 февраля 2025, 12:47
Уроженка Дагестана осуждена за проживание на территории ИГ*

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
10 февраля 2025, 10:59
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой

Участники акции протеста с грузинским флагом. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/166529-8-fevralia-na-73-yi-den-nepreryvnogo-protesta-v-tbilisi-i-regionakh-zaplanirovano-provedenie-neskolkikh-aktsii
09 февраля 2025, 16:56
Два грузинских активиста оштрафованы за участие в протестах

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше