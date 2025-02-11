Свидетель Иеговы* из Краснодара признан политзаключенным

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Правозащитники признали политзаключенным Свидетеля Иеговы* из Краснодара Алексея Леликова, осужденного на шесть лет и пять месяцев. Они назвали дискриминационными обвинения, предьявленные верующим.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля суд в Краснодаре приговорил Свидетеля Иеговы* Алексея Леликова к шести годам и пяти месяцам колонии.

Уголовное дело против педагога-пианиста Алексея Леликова было возбуждено в январе 2022 года по статье об организации деятельности экстремистской организации. В его доме прошел обыск. По версии обвинения, Леликов, "предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения вреда основам конституционного строя... предпринял активные действия... выражающиеся в созыве и проведении на территории г. Краснодара с соблюдением мер конспирации собраний посредством информационно-телекоммуникационных сетей, организации религиозных выступлений и богослужений на данных собраниях, изучении религиозной литературы", пишет 10 февраля правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"**.

В сообщении отмечается, что уголовное преследование негативно сказалось на здоровье Леликова, которому в апреле 2022 года присвоили II группу инвалидности.

В суде Леликов вину не признал. Он заявил, что страдает "за веру в Бога, Создателя всего, моего Друга, имя которого - Иегова". "Сторона обвинения усиленно доказывала только лишь то, что я верующий, Свидетель Иеговы*, но этого и так никто не отрицал! Поэтому у меня чистая совесть и перед Богом, и перед людьми, и перед судом", - приводятся его слова.

Правозащитники считают, что обвинения, предъявленные на основании того, что люди, будучи Свидетелями Иеговы*, принимали участие в обрядах и собраниях или распространяли материалы этой конфессии, являются дискриминационными и нарушают международные правовые нормы, в частности, право на свободу вероисповедания.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.