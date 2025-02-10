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01:54, 10 февраля 2025

Карабахские беженцы посетовали на трудновыполнимые условия получения жилья в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным властей Армении, более 540 семей беженцев из Нагорного Карабаха получили сертификаты на жилье, им помогают также различные фонды. Отсутствие жилья вынужденные переселенцы назвали главной проблемой.

Как писал "Кавказский узел", в государственной жилищной программе для беженцев, которая начала действовать в июне 2024 года, принятие гражданства было выделено как главное условие, к 8 декабря 2024 года сертификаты на жилье получили 270 семей. Получение гражданства Армении не влияет на право возвращения в Карабах, заверил 29 ноября 2024 года замглавы МВД. По данным на начало января сертификаты на приобретение жилья получили 390 семей беженцев.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла").

Сертификаты на получение жилья получили, по данным на начало февраля текущего года, более 540 семей беженцев из Нагорного Карабаха, пять семей уже приобрели по этим сертификатам дома, следует из отчета пресс-службы правительства Армении, которая также напомнила, что главным условием получения сертификатов является принятие гражданства Армении.

Ряд фондов, работающих в Армении, планирует в текущем году начать работу по обеспечению беженцев жильем в Сюнике, Лори и Тавуше, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 9 февраля бывший премьер-министр Нагорного Карабаха Артак Бегляран.

В частности, отметил он, фонд "Туфенкян" начнет инфраструктурный проект в селе Сваранц в Сюнике, одновременно предоставит жилье 20 семьям, перемещенным из Нагорного Карабаха, параллельно оказывая социальную помощь семьям беженцев, проживающих в этой области. Фонд "Лорик" обеспечил жильем 11 семей погибших воинов в последней карабахской войне. Евангелистская церковь, фонд "Дети Армении", фонд "Ташир", фонд "Парос" оказывает социальную, культурную, образовательную поддержку семьям беженцев в приграничной части Армении.

Порядка 300 семей из Нагорного Карабаха проживают в общине Ташир в Лорийской области Армении, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по социальным вопросом мэрии Ташира Ася Арутюнян.

"Фонд "Ташир" продолжает оказывать этим семьям продовольственную помощь каждый месяц. Финансовая поддержка в виде арендной платы за съемное жилье завершилась в декабре. Кроме того, организация "Шен" выдает семена для весеннего сева тем семьям, которые имеют более одного гектара пахотной земли. Таких семей у нас до семи", - сказала Арутюнян.

При этом она отметила, что "беженцы из Нагорного Карабаха, проживающие в общине, не спешат воспользоваться жилищной программой".

Фонд "Лорик" осуществляет покупку жилья для беженцев, проживающих в областях Тавуш, Мегри. Уже куплено жилье для 11 семей.

Семья Абагян из Мартунинского района Нагорного Карабаха потеряла кормильца в сентябре 2023 года. В Армении семья с несовершеннолетними детьми скиталась по квартирам из-за высокой стоимости арендной платы. Старший сын вынужден был оставить учебу, чтобы начать работать. Фонд купил дом для семьи в Гегаркуникской области.

Лилит Абагян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, так как проблемы жилья уже решены, старшие дети могут совмещать учебу с работой, что-то из зарплаты можно будет направить на улучшение питания, нет опасения, что их могут выселить из квартиры за просрочку выплаты арендной платы.

В семье Алика Захаряна из Мартакертского района трое взрослых предпенсионного возраста и сын-подросток. Мужчина рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не принимает гражданство, так как опасается потерять возможность вернуться в Нагорный Карабах. Он отметил, что в Армении у беженцев главная проблема – отсутствие жилья.

"Пытаемся приспособиться к реальности и заработать себе на хлеб насущный, но этого не хватит для того, чтобы и прокормиться, и заплатить за жилье. Государственные программы по обеспечению беженцев жильем не подходят моей семье. На предоставленные деньги невозможно купить дом – нет таких цен на рынке недвижимости. После отмены программы поддержки в размере "40+10 тысяч драмов" наше положение еще больше усугубится. Арцахцев ждут еще больше социально-бытовых трудностей. Особенно большие проблемы возникнут у семей из одного-трех человек, поскольку после апреля они не будут включены в список получателей помощи. Люди, которые не достигли пенсионного возраста и не могут найти работу, просто окажутся на улице", - считает мужчина.

Мовсес Саргсян вместе с родителями был депортирован в Армению из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года. 

"19 сентября 2023 года я находился на боевых позициях. Когда после окончания войны я хотел поехать домой, в село Шош, но мне сказали, что село уже оккупировано азербайджанцами, а мой дом сгорел. Потому не мог ничего взять из дома. В Армению приехал лишь в одежде, что была на мне в тот момент. Прибыв в Армению, арендовал жилье для семьи, устроился на службу. Получив гражданство Армении, подал заявку на сертификат на покупку квартиры для своей семьи. Заявку одобрили. Оказалось, что из всей семьи программой можем воспользоваться я и мой отец, так как матери и брата на момент депортации не было в Арцахе (Нагорном Карабахе). По сертификату нам полагается по 3 миллиона драмов (7,5 тысячи долларов) каждому, но купить дом за 6 миллионов даже в областных центрах невозможно. Мне придется брать ипотечный кредит в банке, если моя зарплата позволит это, или вернуть сертификат", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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