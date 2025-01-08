Требование властей Армении стало помехой для получения карабахцами жилья

Сертификаты на приобретение жилья получили 390 семей карабахских беженцев. Требование принять гражданство Армении остается обязательным для участия в жилищной программе, но карабахцы избегают его из опасений потерять права на собственность в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении приняло решение, что беженцы из Нагорного Карабаха могут поступить на работу в государственные и силовые структуры, лишь после принятия гражданства Армении. В государственной жилищной программе для беженцев, которая начала действовать в июне 2024 года, принятие гражданства было выделено как главное условие, к 8 декабря 2024 года сертификаты на жилье получили 270 семей. Получение гражданства Армении не влияет на право возвращения в Карабах, заверил 29 ноября 2024 года замглавы МВД.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха, прим. "Кавказского узла").

На декабрь 2024 года гражданство Армении получили 5650 беженцев из Нагорного Карабаха, заявления на получение гражданства Армения подали 6802 беженцев из Нагорного Карабаха. "Гражданство присваивается указом президента Армении", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Службе миграции и гражданства министерства внутренних дел Армении.

Трехэтапная жилищная программа для беженцев из Нагорного Карабаха начала действовать с июня 2024 года. Главное условие для участия в программе – принять гражданство Армении. Программа действует только в районах Армении. Каждый член семьи получит определенную сумму поддержки в виде сертификата от 3 до 5 миллионов драмов, в зависимости от места проживания – чем ближе к приграничной зоне, тем выше сумма. Первый этап действует для многодетных семей. Правительство надеется в течение пяти лет решить жилищную проблему беженцев.

В пресс-службе министерства по социальным вопросам Армении сообщили, что с момента действия программы по конец 2024 года, «сертификаты на приобретение жилья получили более 390 семей беженцев из Нагорного Карабаха», и что «срок подачи заявок для участия в первом этапе программы господдержки по обеспечению жильем семей беженцев продлен до 31 декабря 2025 года».

Пресс-секретарь Минсоцтруда Армении Зара Манучарян сообщила, что "обязательное условие о гражданстве Армении не будет пересмотрено», отметив, что «на днях будет опубликованы изменения, внесенные в жилищную программу для беженцев».

У Анаит Григорян с мужем пятеро детей. Они из Степанакерта. Как многодетная семье от правительства Нагорного Карабаха получили дом. После того как пришлось покинуть Нагорный Карабаха, они обосновались в одном из сел общины Арташат Араратской области Армении. Недавно получили сертификат по госпрограмме на приобретении жилья в первом этапе, как многодетная семья.

"Узнав о программе жилищного обеспечения, обратились в единую социальную службу Арташата. Главным условием участия в программе является получение гражданства, что мы и сделали. Сейчас ищем дом, который по цене соответствовал бы сумме на сертификате. Планируем в какой-то из провинциальных городов. Но найти дом с нормальными бытовыми условиями, не удается – дорого. А недостроенный не хотим, так как собственных сбережений у нас нет, достроить дом не сможем. Муж - рабочий на стройке, я дома присматриваю за детьми. Держимся на социальной поддержке по программе "40+10". Тянуть с покупкой дома мы не можем, так как в 2025 году эти соцвыплаты сократятся, а к концу года вообще прекратятся. На зарплату рабочего мы не сможем и аренду платить, и детей растить. Нам нужен свой дом", - сказала женщина.

"Жилищной программой интересуются все беженцы. Но вот условия необходимо пересмотреть, если власти Армении хотят, чтоб люди обращались. Во-первых, эта программа выгодна большим семьям, а это как правило сельчане. Городские семьи, у которых по двое детей, городской уклад жизни, получив по 3 или 4 миллиона драмов, смогут купить жилье лишь в глухой деревне. Кроме того, государство не желает контролировать цены на рынке недвижимости – каждый месяц цены поднимаются. Поэтому люди зря не тратят время на «бумажную волокиту», зная, что купить жилье по сертификату не смогут из-за цен", - сказал беженец из Степанакерта Арсен Атанесян.

У нас армянские паспорта, но нас заставляют опять получать армянский паспорт

По его словам, останавливает от участия в программе и требования принять гражданство Армении. "У меня жена, сын, родители. Моя семья может надеяться на сертификат для покупки жилья. Но вопрос гражданства нас вводит в недоумение. Все так запутано, и вызывает недоверие и вопросы к правительству Армении. У нас армянские паспорта, но нас заставляют опять получать армянский паспорт. Нас уверяют, что мы не потеряем наши права на нашу собственность в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Мы озабочены не только собственностью, и тем, что потеряем наше право голосовать, требовать, высказывать, бороться за Арцах в политическом и юридическом плане. Поэтому я не думаю, что в 2025 году, беженцы побегут принимать гражданство ради жилья. Скорее всего, будет беженцы покинут Армению, но сохранят свои карабахские паспорта", - отметил он.

Мы не меняем паспорта в надежде, что вернемся в Арцах

Наталья Данилян рассказала, что ее знакомые недавно получили сертификат для покупки жилья. "Знаю, что все взрослые получили гражданство. У них есть и несовершеннолетние, и пенсионеры в семье. Если я тоже решусь участвовать в программе, обязательно попрошу у них рассказать детали. Пока, нашу семью не интересует программа. Мы не меняем паспорта в надежде, что вернемся в Арцах – эта надежда у всех простых граждан Арцаха. Еще, мы допускаем, что покинем Армению, так как здесь высокая безработица, низкое экономическое развитие, а власть ничего не делает, чтоб улучшить жизнь не только беженцев, но и местных простых жителей", - сказала она.

Она отметила, что готова покинуть Армению "если иссякнет моя надежда на возвращение в Арцах, и если власть Армении будет продолжать издеваться над простыми людьми, повышая налоги, билеты на транспорт, коммунальные платежи".

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