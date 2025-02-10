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00:55, 10 февраля 2025

Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина для граждан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последние места в рейтинге регионов России по доступности бензина заняли республики юга России. В Ингушетии, ставшей аутсайдером рейтинга, на среднюю зарплату можно купить лишь 625 литров топлива.

Как писал "Кавказский узел", по данным на первую половину 2024 года последние места в рейтинге регионов по доступности бензина для населения заняли Калмыкия и республики СКФО.

Очередной рейтинг доступности бензина для населения регионов России опубликовало сегодня, 10 февраля, РИА "Новости". Объем топлива определялся путем деления среднемесячной заработной платы по региону за вычетом НДФЛ на среднюю в регионе цену бензина по данным на декабрь 2024 года.

Среди регионов юга России выше прочих в рейтинге расположился Краснодарский край, который при этом занял лишь 41-е место. Здесь на среднюю зарплату можно купить 1014 литров бензина. На значительном расстоянии находится Ростовская область (58-е место), где житель, получающий среднюю зарплату, может приобрести 930 литров бензина. Похожая ситуация в Астраханской области (59-е место), где житель может рассчитывать в среднем на 919 литров.

Волгоградская область - на 64-м месте (896 литров), Ставропольский край - на 72-м месте (849 литров), Адыгея - на 75-м месте (819 литров). Последние места рейтинга заняли полностью регионы юга страны. На 79-м месте - Северная Осетия (731 литр), на 80-м - Калмыкия (726 литров), на 81-м - Карачаево-Черкесия (722 литра), на 82-м - Кабардино-Балкария (704 литра), на 83-м - Дагестан (676 литров), на 84-м - Чечня (653 литра), на 85-м - Ингушетия (625 литров).

Для сравнения, среднестатистический житель Москвы, занявшей первое место рейтинга, может купить за месяц 2421 литра бензина.

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Автор: "Кавказский узел"

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