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21:56, 9 февраля 2025

Житель Северной Осетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Маирбек Тедеев из села Куртат в Северной Осетии убит на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 347 бойцов из республики.

Как писал "Кавказский узел", к 7 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 346 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции погиб житель Северной Осетии Тедеев Маирбек Леонидович. Прощание с бойцом запланировано на 11 февраля, сообщается 8 февраля на странице "Село Камбилеевское" в соцсети "ВКонтакте".

Военный будет похоронен в родном селе Куртат, говорится в телеграм-канале "Крылья ТВ".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 346 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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