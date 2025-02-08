RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:58, 8 февраля 2025

Смягчен приговор Грозненского суда мобилизованному за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Грозном приговорил мобилизованного Джабраила Гаджимурадова к пяти годам колонии за более чем месячное отсутствие в части. Апелляционная инстанция смягчила приговор, снизив срок наказания на полтора года.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Грозненский гарнизонный военный суд признал Джабраила Гаджимурадова, мобилизованного осенью 2022 года, виновным в самовольном оставлении части продолжительностью свыше одного месяца (часть 5 статьи 337 УК РФ). По версии следствия и суда, 9 сентября 2023 года Гаджимурадов  "с целью отдохнуть от исполнения служебных обязанностей самовольно оставил пункт временной дислокации войсковой части" и проводил время по своему усмотрению. 16 октября 2023 года Гаджимурадов самостоятельно явился в войсковую часть, указано в апелляционном определении Южного окружного военного суда.

В апелляционных жалобах адвокат указал, что осужденный самовольно часть не оставлял, находился вне места службы с разрешения командира подразделения Истляева. "Суд необоснованно квалифицировал действия осужденного по части 5 статьи 337 УК РФ, поскольку последний отсутствовал в пункте временной дислокации воинской части менее одного месяца, самостоятельно явился с намерением приступить к исполнению своих обязанностей, о чем доложил указанному выше командиру подразделения. Разбирательство по делу проведено с обвинительным уклоном. <...> Суд оставил без внимания то обстоятельство, что осужденный нуждается в медико-психологической реабилитации, состоит на учете у врача-нарколога. Показания свидетеля <...> являются недопустимыми доказательствами, поскольку ее допрос фактически не производился, последняя подписала пустые бланки протокола. Суд не учел, что осужденный проходил военную службу в особых условиях и желает ее продолжить, а также возраст и состояние здоровья его родителей, инвалидность матери, требующей постоянного ухода", - указал защитник, попросив переквалифицировать действия Гаджимурадова на более мягкую статью и назначить условный срок.

Южный окружной военный суд, рассмотрев апелляцию, заключил, что "сведений о том, что предварительное следствие и судебное разбирательство проводились предвзято либо с обвинительным уклоном, и что суд отдавал предпочтение какой-либо из сторон, из материалов уголовного дела не усматривается". Также суд не нашел нарушений процедуры допроса свидетеля.

При этом суд в Грозном "пришел к ошибочному выводу о периоде незаконного уклонения Гаджимурадова от прохождения военной службы с 9 сентября по 15 октября 2023 года", так как согласно его показаниям в суде, в первых числах октября 2023 года он явился обратно в часть, а затем по указанию командира отправился к месту дислокации части, куда прибыл 16 октября 2023 года.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что Гаджимурадов совершил самовольное оставление части продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, а обвинение следует переквалифицировать с части 5 на часть 3.1 статьи 337 УК РФ, и назначила ему 3,5 года колонии  общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Грозном приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника Ахмеда Цицкиева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Освобожденные российские военные. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамсаила Саралиева от 08.02.24, https://t.me/saraliev/1081
02:46, 6 февраля 2025
Военные с юга России возвращены из украинского плена
Хвостовая часть самолета Баку-Грозный. Фото из отчета Минтранса Казахстана.
20:04, 4 февраля 2025
Минтранс Казахстана сообщил о повреждении самолета Баку-Грозный до падения
Очередь в банке, фото: Pinterest
05:34, 3 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по объему вкладов населения
Магомед Алханов. Кадр видео koekto1984 https://www.youtube.com/watch?v=TDPXQIAc8fI
19:06, 2 февраля 2025
Супруга Алханова назвала неожиданным дело о подготовке теракта
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Марии Смелая против практики разлучения детей с матерями на Кавказе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Фото
13:16, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
45
Алаудинов о предателях и иноагентах. Встреча с Мильчаковым. Критика власти или хайп?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Джалал Джавадов. Фото с его страницы в соцсети X https://x.com/CavadovCalal/status/1884686404254359860/
08 февраля 2025, 16:55
Бакинский активист Джавадов обвинил силовиков в пытках

Шахназ Бейляргызы. Фото: https://www.instagram.com/p/DFserLHIp5f/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 февраля 2025, 18:13
Шахназ Бейляргызы взята в СИЗО под медицинское наблюдение

Аэропорт в Сухуме. Фото: Alex Alex Lep. https://ru.wikipedia.org/
07 февраля 2025, 15:47
Первый самолет с пассажирами приземлился в аэропорту Сухума

Флаг Грузии. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 февраля 2025, 17:09
Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных студентов

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше