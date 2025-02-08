Смягчен приговор Грозненского суда мобилизованному за оставление части

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Военный суд в Грозном приговорил мобилизованного Джабраила Гаджимурадова к пяти годам колонии за более чем месячное отсутствие в части. Апелляционная инстанция смягчила приговор, снизив срок наказания на полтора года.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Грозненский гарнизонный военный суд признал Джабраила Гаджимурадова, мобилизованного осенью 2022 года, виновным в самовольном оставлении части продолжительностью свыше одного месяца (часть 5 статьи 337 УК РФ). По версии следствия и суда, 9 сентября 2023 года Гаджимурадов "с целью отдохнуть от исполнения служебных обязанностей самовольно оставил пункт временной дислокации войсковой части" и проводил время по своему усмотрению. 16 октября 2023 года Гаджимурадов самостоятельно явился в войсковую часть, указано в апелляционном определении Южного окружного военного суда.

В апелляционных жалобах адвокат указал, что осужденный самовольно часть не оставлял, находился вне места службы с разрешения командира подразделения Истляева. "Суд необоснованно квалифицировал действия осужденного по части 5 статьи 337 УК РФ, поскольку последний отсутствовал в пункте временной дислокации воинской части менее одного месяца, самостоятельно явился с намерением приступить к исполнению своих обязанностей, о чем доложил указанному выше командиру подразделения. Разбирательство по делу проведено с обвинительным уклоном. <...> Суд оставил без внимания то обстоятельство, что осужденный нуждается в медико-психологической реабилитации, состоит на учете у врача-нарколога. Показания свидетеля <...> являются недопустимыми доказательствами, поскольку ее допрос фактически не производился, последняя подписала пустые бланки протокола. Суд не учел, что осужденный проходил военную службу в особых условиях и желает ее продолжить, а также возраст и состояние здоровья его родителей, инвалидность матери, требующей постоянного ухода", - указал защитник, попросив переквалифицировать действия Гаджимурадова на более мягкую статью и назначить условный срок.

Южный окружной военный суд, рассмотрев апелляцию, заключил, что "сведений о том, что предварительное следствие и судебное разбирательство проводились предвзято либо с обвинительным уклоном, и что суд отдавал предпочтение какой-либо из сторон, из материалов уголовного дела не усматривается". Также суд не нашел нарушений процедуры допроса свидетеля.

При этом суд в Грозном "пришел к ошибочному выводу о периоде незаконного уклонения Гаджимурадова от прохождения военной службы с 9 сентября по 15 октября 2023 года", так как согласно его показаниям в суде, в первых числах октября 2023 года он явился обратно в часть, а затем по указанию командира отправился к месту дислокации части, куда прибыл 16 октября 2023 года.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что Гаджимурадов совершил самовольное оставление части продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, а обвинение следует переквалифицировать с части 5 на часть 3.1 статьи 337 УК РФ, и назначила ему 3,5 года колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Грозном приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника Ахмеда Цицкиева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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