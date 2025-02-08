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06:24, 8 февраля 2025

Аналитики сочли минимальными шансы Магомеда Абдулаева восстановиться в должности

Магомед Абдулаев (слева) и Сергей Меликов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Тляратинского района от 09.06.23, https://t.me/mrtlaurata/1257.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В деле Магомеда Абдулаева главным является его конфликт с руководством. Власти могут найти множество причин его увольнения с должности главы Тляратинского района, так как там множество различных проблем.

Как информировал "Кавказский узел", 3 февраля стало известно, что суд отказался восстановить в должности главу Тляратинского района Магомеда Абдулаева, который требовал отменить решение главы Дагестана Сергея Меликова об отстранении его от должности. Меликов выступал с критикой работы Абдулаева, но поводом для увольнения стал личностный конфликт, отметили  опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

В декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об отстранении Абдулаева. "Отстранить от должности главу муниципального района "Тляратинский район" Абдулаева Магомеда Муртузовича за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления <...> отдельных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству", – говорится в документе.

Усилия Магомеда Абдулаева восстановиться в должности главы Тляратинского района скорее всего окажутся безуспешными, считает политолог Александр Кынев.

"Я не помню ни единого случая, чтобы уволенный вышестоящим руководителем глава той или иной территории смог бы вернуться на этот пост. Несколько судов было. Но единственным, кто относительно близко подошел к этому результату – губернатор Курской области 1990-х Купцов, которого уволил Ельцин. Он выиграл суд, но на пост губернатора уже не вернулся – там уже прошли новые выборы. Однако, ему выдали зарплату за два неотработанных года", – сказал Кынев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что апелляция защиты Абдуллаева к неправильным процедурам его увольнения также не сработает. "Увольнение по такой формуле, по которой уволили и его – стандартная вещь. И никто не заморачивается мотивировками. Поэтому и процедур никаких нет", – сказал аналитик.

Одной из реальных причин увольнения Абдулаева стал провал двух кампаний по призыву в армию – весной и осенью 2024 года, отметил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Также он обратил внимание, что относительно этой проблемы Тляратинский район был не единственным – подобные же проблемы возникли, например, в Казбековском и Кизилюртовском районах.

"Еще одна причина – полный провал программы по определению границ населенных пунктов – из 45 населенных пунктов района они не были определены у 44-х. Еще один показатель, по которому бывший глава района не дотянул – это количество добровольцев на СВО. Этот показатель не афишируется, но из СМИ мы знаем, что он есть", – сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Тляратинский район является депрессивным и одним из наиболее дотационных, отметил аналитик. "Социальные объекты не ремонтируются. Демонстрировать положительные результаты здесь нечем", – указал он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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