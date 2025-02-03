Журналисты назвали причины отстранения главы Тляратинского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Порядок отрешения от должности бывшего главы Тляратинского района Магомеда Абдулаева был нарушен, отказ суда удовлетворить его иск о восстановлении на работе бюудет обжалован, указала защита. Меликов выступал с критикой работы Абдулаева, но поводом для увольнения стал личностный конфликт, уверены журналисты.

Как писал "Кавказский узел", Советский райсуд Махачкалы не удовлетворил иск бывшего главы Тляратинского района Магомеда Абдулаева, который требовал отменить решение Сергея Меликова об отстранении его от должности.

В декабре 2024 года Сергей Меликов подписал указ об отстранении Абдулаева. "Отстранить от должности главу муниципального района "Тляратинский район" Абдулаева Магомеда Муртузовича за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления [...] отдельных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству", – говорится в документе.

Адвокат главы Магомеда Абдулаева Руслан Азизов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение Советского районного суда Махачкалы будет обжаловано. "Мы ранее просили суд, поскольку Магомед Абдулаев проходит достаточно длительное лечение, и поскольку сроки рассмотрения по данным категориям дел сокращённые, отложить данное судебное заседание до его полного выздоровления", - рассказал адвокат.

Он пояснил, что в формулировке указа главы Дагестана об отрешении от должности главы муниципального района, по его мнению, были допущены нарушения. "Сама по себе норма, связанная с возможностью отрешения от должности глав муниципалитетов главами субъектов Российской Федерации, введена относительно недавно, но по ней есть ряд необходимых процедур, которым предшествует принятие такого решения. Кроме того, сам порядок отрешения, он принимался в республике распоряжением, которое было издано раньше, чем сама норма была введена в федеральное и в республиканское законодательство", - рассказал Азизов.

Он отметил, что формулировка причины отстранения главы района в данном случае не имеет значения, так как порядок отрешения от должности в этой конкретной ситуации не был соблюдён.

Адвокат сообщил, что в отношении Магомеда Абдулаева рассматривается также иск Меликова в Тляратинском районном суде.

"Руководство республики обратилось с другим самостоятельным иском о досрочном прекращении полномочий в Тляратинский районный суд, уже издав подобного рода указ. Это вызывает некое логическое противоречие. Если глава района отрешён указом от должности, какая необходимость в таком случае обращаться с дополнительным иском, если вы полагаете, что он лишён полномочий главы района?" - говорит адвокат.

Рассмотрение данного дела назначено на 7 февраля, говорится в карточке суда.

У главы республики к главе Тляратинского района Магомеду Абдулаеву за последнее время было несколько претензий, отметил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Они касалась призывной кампании, работы органов по опеке и попечительству, работы с обращениями граждан. По реализации госпрограммы "Национальная система пространственных данных" речь шла о определении границ сельских поселений, и оказалось, что эта работа, по мнению Меликова, была практически провалена в Тляратинском районе.

"Конфликт между Меликовым и Абдулаевым вышел в публичную сферу, когда в сеть Интернет была выложена видеозапись с заседания с их участием по видеоконференцсвязи. Добровольно Абдулаев уйти со своего поста не захотел, поэтому дело рассматривается в судебном порядке", - говорит журналист.

Фатуллаев сообщил, что при Меликове был случай, когда районному чиновнику в судах удавалось оспаривать указы главы Дагестана о своем увольнении. Дело касалось экс-главы Дахадаевского района Джаруллы Омарова, на которого Меликов подал судебный иск об утрате доверия. В результате в 2022 году он был вынужден покинул должность главы района.

В январе стало известно, что бывший глава Дахадаевского района Джарулла Омаров заподозрен в незаконном оформлении права аренды на четыре участка сельхозземель, он арестован по делу о мошенничестве. Полномочия Омарова, который возглавлял район 15 лет, были прекращены в феврале 2022 года решением Кайтагского районного суда по иску главы Дагестана. Заявление главы республики было связано с тем, что запланированные на конец 2021 года выборы главы Дахадаевского района не состоялись. Однако покинул должность Омаров лишь спустя несколько месяцев, 6 июня 2022 года".

"Но было достаточно случаев, когда решения, например, премьер-министра Дагестана оспаривались, и эти суды выигрывались некоторыми заместителями министров, которые по решению суда восстанавливались на работе. В целом, у руководителей муниципалитетов есть возможности восстановиться в апелляционном порядке, в Верховном суде или в кассационном. Шансы на то, чтобы выиграть иски в случае неправомерного их увольнения или принятия незаконного решения об увольнении региональными судами, имеются, поэтому региональные власти довольно внимательно и осторожно относятся к тому, чтобы в судебном порядке отстранить "проштрафившихся", на их взгляд, глав муниципалитетов", - считает Фатуллаев.

Дагестанский журналист на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что претензии, которые Меликов предъявил главе Тляратинского района, с таким же успехом можно предъявить к любому другому муниципалу.

"Практически у всех одинаковый набор нарушений и одинаковое отношение к своим обязанностям. Поэтому истинные причины отстранения Меликовым главы района от должности надо искать в каких-то иных направлениях. Не исключаю межличностный конфликт: Меликов не сдержан на язык, и в ходе совещаний с главами городов и районов, судя по многочисленным видео, спокойно может на кого-то обрушить поток негатива в матерной форме. Не всем это нравится, есть и те, кто дает отпор. В любом случае надо ждать окончательных итогов суда", - рассказал журналист.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.