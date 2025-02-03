Суд отказался восстановить в должности главу Тляратинского района

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Суд не удовлетворил иск бывшего главы Тляратинского района Магомеда Абдулаева, который требовал отменить решение Сергея Меликова об отстранении его от должности.

Советский райсуд Махачкалы сегодня рассмотрел иск бывшего главы Тляратинского района Магомеда Абдулаева к главе Дагестана Сергею Меликову. В своем иске Абдулаев оспорил решение об отстранении его от должности главы района и потребовал восстановления в должности.

Суд "отказал истцу в удовлетворении исковых требований", сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель объединенной пресс-службе судов Дагестана.

В декабре 2024 года Сергей Меликов подписал указ об отстранении Абдулаева. "Отстранить от должности главу муниципального района “Тляратинский район” Абдулаева Магомеда Муртузовича за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления [...] отдельных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству", – говорится в документе.

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