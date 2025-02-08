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03:35, 8 февраля 2025

Католикос Арам I призвал Трампа добиться освобождения бывших лидеров Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый призвал президента США Дональда Трампа принять меры по решению проблем, касающиеся армянского народа, а также привлечь Азербайджан к ответственности за нарушение международного права.

Арам I (в миру Бедрос Кешишян) - католикос Великого Дома Киликии с 1995 года. Предстоятель армянских епархий Ливана, Сирии, Ирана, стран Персидского залива, Греции, США, Канады и Кипра, следует из его биографии, опубликованной на сайте Католикосата Великого дома Киликийского.

В своем послании католикос Арам I, поздравив Дональда Трампа с возвращением в Белый дом, призвал его принять немедленные меры по решению насущных проблем, затрагивающих армянский народ.

В частности, католикос призвал обеспечить "немедленное и безоговорочное освобождение армянских заложников, включая бывших президентов, премьер-министров и политических лидеров Нагорного Карабаха, которых судят в Баку в закрытом режиме и без соблюдения правовых процедур".

17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. На заседании суда 21 января адвокаты ряда обвиняемых попросили отпустить их под домашний арест.

Арам I также призвал Дональда Трампа подтвердить свою предвыборную позицию по Нагорному Карабаху, в частности, по праву возвращения коренных армян на свою родину с международными гарантиями безопасности. "Это важнейшие шаги на пути к справедливому и прочному миру", - заявил он.

По мнению католикоса, лидерство США необходимо для обеспечения мира в регионе. Он отметил, что участие Дональда Трампа в этих вопросах укрепит его роль как мирового миротворца. "США следует заняться вопросом привлечения Азербайджана к ответственности за нарушение международного права. Бездействие США будет способствовать новой агрессии против армян", - говорится в послании Арама I, опубликованном на его официальном сайте.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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