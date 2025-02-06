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22:31, 6 февраля 2025

Правозащитники объяснили приговоры военным в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Небольшие сроки, которые получили за оставление части мобилизованный Кирилл Сошкин и контрактник Вячеслав Тахмазян, связаны с признанием вины и тем, что они самостоятельно явились на службу. При этом разница в сроках в полгода не связана с тем, каким образом они попали в армию.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике приговорил к двум годам лишения свободы мобилизованного местного жителя Кирилла Сошкина, а контрактника Вячеслава Тахмазяна - к одному году и шести месяцам заключения, признав их виновными в уклонении от службы.Согласно материалам дела, они не явились к установленному времени на службу и проводили время по своему усмотрению, а затем сами явились в воинскую часть. Во время следствия оба признали свою вину и пояснили, что не явились на службу, так как хотели отдохнуть и проводили время с родственниками.

24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Приговоры за отсутствие на службе "Кавказскому узлу" прокомментировали военный юрист сообщества “Антипризыв” Артем Мугунянц, Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко* и правозащитница, занимающаяся защитой прав военнослужащих.

Артем Мугунянц считает приговоры в отношении контрактника и мобилизованного мягкими.

"По нынешним меркам, это довольно мягкие приговоры. Обычно по таким делам суды выносят более строгие приговоры. Мне кажется, суд принял во внимание, то, что они признали свою вину и не пытались скрыться, а, наоборот, сами явились в часть, пусть и с опозданием”, - сказал он корреспонденту  “Кавказского узла”.

По его словам, признание вины не мешает им обжаловать приговор. "Но стоит ли? Приговор и так мягкий, им повезло в этом плане. Но если обжалуют, могут указать на то обстоятельство, что они признали вину, самостоятельно явились в часть и просить условный срок, чтобы имели возможность продолжить военную службу”, - сказал он. 

Что касается разницы в сроках, то, по мнению юриста, причина в длительности отсутствия на службе. "Я полагаю, что один из них отсутствовал дольше, чем другой. Поэтому сроки разные. Если речь идет о том, что один из них контрактник, поэтому получил меньше, то нет, перед законом они равны. То есть и мобилизованный, и контрактник уравнены в правах перед законом указом президента РФ", - отметил он. 

Сергей Кривенко* согласился с тем, что приговоры осужденным мягкие.

"В данных условиях эти приговоры можно назвать мягкими. И тут такая тонкость, что в такого рода делах мы фиксируем тенденцию, что обычно дают большие сроки в наказание за то, что не явились на службу вовремя. Бывают также случаи, когда дают условный срок, чтобы, условно говоря, они могли продолжить воевать. Если срок не условный, то их должны уволить. Но потом они могут вновь заключить контракт и вернуться туда”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Он также полагает, что признание вины повлияло на решение суда.

"Если бы они не признали вину, приговор был бы более суровым. Кроме этого важно то, что они не скрывались, а сами явились в часть. Это тоже было учтено судом, я думаю. А то, что контрактник получил меньше, чем мобилизованный, это может зависеть от того, что кто-то из них был в бегах более длительные срок, чем другой. Но это предположение. Надо изучать дела, чтобы понять причину”, - указал он.

Сейчас суды чаще принимают более жесткие решения в отношении уклонистов

Правозащитница полагает, что их дела рассматривал не один и тот же судья. 

"Здесь, скорее всего, дела рассматривали разные судьи, поэтому в одном случае приговор чуть более мягкий. Судя по всему, там аналогичные дела и нарушения со стороны и того, и другого. Но поскольку судьи были разные, то и сроки разные. Но приговор в обоих случаях мягкий. Сейчас суды чаще принимают более жесткие решения в отношении уклонистов”, - сказала она “Кавказскому узлу”.

Она уверена, что признание вины повлияло на решение суда.

“Если бы их задержала военная полиция, то срок был бы иной, это однозначно. Возможно, они отсутствовали всего на несколько дней, но этого уже достаточно для возбуждения дела. Сейчас такая тенденция - не прощать за такие проступки. Раньше много было условных сроков, чтобы их снова могли вернуть на фронт. Но в последнее время наблюдается обратная тенденция - дают реальные сроки. Наверное, чтобы другим было понятно, что любой из них будет наказан за то, что не вернется вовремя”, - рассказала она.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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