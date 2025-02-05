Протодиакон Кураев* сообщил подробности депортации из Грузии

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Грузинские власти выдворили из страны священнослужителя Андрея Кураева*, прилетевшего читать лекцию, и запретили посещать Грузию в течение трех лет. Протодиакон рассказал, что после задержания в аэропорту был вынужден провести ночь в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", грузинские пограничники нередко отказывают во въезде в страну гражданам России, в том числе журналистам и правозащитникам. В феврале 2024 года в Грузию не пустили российского активиста Максима Иванцова. Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявила грузинская НПО "Центр социальной справедливости".

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили.

Протодиакон Андрей Кураев (включен в реестр иностранных агентов), лишенный сана патриархом Кириллом в 2023 году, сообщил изданию РБК, что прилетел в Тбилиси, чтобы прочитать лекцию, однако был депортирован из Грузии и получил запрет въезжать туда в течение трех лет.

«Подхожу к пограничному посту, берут мой паспорт, и начинается некая задержка. Берут, не отдают, штамп не ставят. Через 5 минут я начинаю спрашивать, в чем дело. Почему-то все пограничники перестали понимать русский язык. А кроме того, со мной был стюард. У меня проблемы с ногами, и поэтому я просил сопровождения, чтобы в коляске меня везли. В конце концов, мне пояснили, что это техническая проблема. Техническая проблема не с моим паспортом, не со мною, а в их компьютерной системе», - привело 4 февраля слова Кураева издание.

Спустя час, по словам Кураева, ему представили приказ о депортации на грузинском и английском языках, где в графе о причине депортации было отмечено лишь «другие обстоятельства». Из-за опоздания на обратный рейс ему пришлось ждать следующего, при этом Кураева отвели в «каталажку без окон и дверей», которая закрывается на ключ снаружи. "Стоят нары, шконки, на которые брошены матрасы, но нет ни подушек, ни одеял, ни постельного белья", - описал Кураев интерьер комнаты.

В апреле 2023 года патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности», в октябре того же года Кураев уехал из России, а в декабре был включен в реестр иноагентов из-за выступлений против военной операции на Украине. В апреле 2024 года Константинопольская православная церковь восстановила Кураева в сане, в июле его приняли в экзархат (структурную единицу церкви) Вселенского Константинопольского патриархата в Литве, пишет издание.

В своем блоге на платформе "Живой Журнал" Андрей Кураев пояснил 4 февраля, что грузинские пограничники не допустили его въезда в страну "без объяснения причин". "Во врученной бумаге ничего не сказано и о сроках запрета. Устных пояснений тоже не было", - написал он, отметив, что перед поездкой анонсировал лекцию в Грузии.

Кураев провел ночь в закрытой комнате под контролем силовиков. "Ночлежка: четыре железные шконки в два яруса. В коридоре постоянно полицейский (вежливый). Окон нет. Из услуг - бесплатная вода. Говорят, можно было купить ужин у авиакомпании, что доставила незваного гостя. Сначала я был один, к утру подселили ещё двоих, один из которых оказался узбеком, едущим искать работу в Чехии", - написал он.

Священнослужитель добавил, что в Грузии "спокойно был в сентябре". "Были и лекция, и телевидение. Так что дело не в старых абхазских делах. Кстати, этой осенью я получил сообщение от генпрокурора Абхазии, что он намерен возбудить против меня уголовное дело за мою прогрузинскую интерпретацию истории этой земли. Я никогда ничего не писал критического о грузинской политической и церковной жизни. Так что я вижу тут руку моспатриархии - реакцию на объявление о лекции. Желание сделать мне мелкую гадость со стороны инстанции, которая осенью 23-го и ходатайствовала о причислении меня к сонму иноагентов. Был ли это звонок российскому послу или напрямую кому-то из грузинских руководителей, не знаю", - написал Андрей Кураев.

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