RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:14, 5 февраля 2025

Протодиакон Кураев* сообщил подробности депортации из Грузии

Андрей Кураев. Фото: Mark Nakoykher. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские власти выдворили из страны священнослужителя Андрея Кураева*, прилетевшего читать лекцию, и запретили посещать Грузию в течение трех лет. Протодиакон рассказал, что после задержания в аэропорту был вынужден провести ночь в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", грузинские пограничники нередко отказывают во въезде в страну гражданам России, в том числе журналистам и правозащитникам. В феврале 2024 года в Грузию не пустили российского активиста Максима Иванцова. Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявила грузинская НПО "Центр социальной справедливости".

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили.

Протодиакон Андрей Кураев (включен в реестр иностранных агентов), лишенный сана патриархом Кириллом в 2023 году, сообщил изданию РБК, что прилетел в Тбилиси, чтобы прочитать лекцию, однако был депортирован из Грузии и получил запрет въезжать туда в течение трех лет.

«Подхожу к пограничному посту, берут мой паспорт, и начинается некая задержка. Берут, не отдают, штамп не ставят. Через 5 минут я начинаю спрашивать, в чем дело. Почему-то все пограничники перестали понимать русский язык. А кроме того, со мной был стюард. У меня проблемы с ногами, и поэтому я просил сопровождения, чтобы в коляске меня везли. В конце концов, мне пояснили, что это техническая проблема. Техническая проблема не с моим паспортом, не со мною, а в их компьютерной системе», - привело 4 февраля слова Кураева издание.

Спустя час, по словам Кураева, ему представили приказ о депортации на грузинском и английском языках, где в графе о причине депортации было отмечено лишь «другие обстоятельства». Из-за опоздания на обратный рейс ему пришлось ждать следующего, при этом Кураева отвели в «каталажку без окон и дверей», которая закрывается на ключ снаружи. "Стоят нары, шконки, на которые брошены матрасы, но нет ни подушек, ни одеял, ни постельного белья", - описал Кураев интерьер комнаты.

В апреле 2023 года патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности», в октябре того же года Кураев уехал из России, а в декабре был включен в реестр иноагентов из-за выступлений против военной операции на Украине. В апреле 2024 года Константинопольская православная церковь восстановила Кураева в сане, в июле его приняли в экзархат (структурную единицу церкви) Вселенского Константинопольского патриархата в Литве, пишет издание.

В своем блоге на платформе "Живой Журнал" Андрей Кураев пояснил 4 февраля, что грузинские пограничники не допустили его въезда в страну "без объяснения причин". "Во врученной бумаге ничего не сказано и о сроках запрета. Устных пояснений тоже не было", - написал он, отметив, что перед поездкой анонсировал лекцию в Грузии.

Кураев провел ночь в закрытой комнате под контролем силовиков. "Ночлежка: четыре железные шконки в два яруса. В коридоре постоянно полицейский (вежливый). Окон нет. Из услуг - бесплатная вода. Говорят, можно было купить ужин у авиакомпании, что доставила незваного гостя. Сначала я был один, к утру подселили ещё двоих, один из которых оказался узбеком, едущим искать работу в Чехии", - написал он.

Священнослужитель добавил, что в Грузии "спокойно был в сентябре". "Были и лекция, и телевидение. Так что дело не в старых абхазских делах. Кстати, этой осенью я получил сообщение от генпрокурора Абхазии, что он намерен возбудить против меня уголовное дело за мою прогрузинскую интерпретацию истории этой земли. Я никогда ничего не писал критического о грузинской политической и церковной жизни. Так что я вижу тут руку моспатриархии - реакцию на объявление о лекции. Желание сделать мне мелкую гадость со стороны инстанции, которая осенью 23-го и ходатайствовала о причислении меня к сонму иноагентов. Был ли это звонок российскому послу или напрямую кому-то из грузинских руководителей, не знаю", - написал Андрей Кураев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Флаги России и Грузии, фото: mirea.ru
07:22, 30 января 2025
Политологи оценили энтузиазм Москвы по нормализации отношений с Тбилиси
Выставка ко дню памяти жертв Холокоста. Одно из произведений Щукина. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"
08:34, 24 января 2025
Выставка ко дню памяти жертв Холокоста привлекла посетителей
03:31, 19 января 2025
Военно-грузинская дорога вновь закрыта для проезда большегрузов
Заира Пирова. Стоп-кадр видео из telegram-канала "Кризисной группы CК SOS" (признана иноагентом) от 09.01.25, https://t.me/sksosorg/1308.
20:25, 10 января 2025
Заира Пирова вернулась в Дагестан
Заира Пирова. Стоп-кадр видео из telegram-канала "Кризисной группы CК SOS" (признана иноагентом) от 09.01.25, https://t.me/sksosorg/1308.
23:17, 9 января 2025
Заира Пирова согласилась вернуться домой
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:40, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
17
Ахра Авидзба поддержал Бадру Гунбу
Фото
09:52, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
15
Атака Трампа на "дип стэйт": отразится ли она на Грузии или все останется по-прежнему?
Фото
13:28, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
49
Маск: Трамп согласился закрыть USAID
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
11:17, 5 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
11
Поражение в Карабахе укрепило независимость Армении: Пашинян
Фото
17:26, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
56
Степашин об ошибке Сталина по присоединению Западной Украины
Фото
12:40, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
17
Ахра Авидзба поддержал Бадру Гунбу
Фото
09:52, 4 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
15
Атака Трампа на "дип стэйт": отразится ли она на Грузии или все останется по-прежнему?
Фото
13:28, 3 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
49
Маск: Трамп согласился закрыть USAID
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Наргиз Абсаламова. Фото https://media.az
04 февраля 2025, 19:05
Наргиз Абсаламова пожаловалась на насилие в СИЗО

Рамазан Рабаданов. Фото: khadulaev/Telegram
04 февраля 2025, 15:45
Коллеги назвали закрытие офиса Рабаданова ценой за освобождение

Акция протеста в Тбилиси. 4 февраля 2025 г. Фото: Netgazeti https://t.me/Tbilisi_life
04 февраля 2025, 09:07
Протестующие в Тбилиси потребовали соблюдения прав вынужденных переселенцев

Сотрудники полиции задерживают активиста. Тбилиси, 2 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
03 февраля 2025, 15:24
Полиция сообщила о 31 задержанном на акции протеста в Тбилиси

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше