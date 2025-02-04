Алексей Абрамов назван пропавшим без вести

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Супруге мобилизованного краснодарца Алексея Абрамова сообщили, что ее муж, демобилизации которого из зоны СВО она добивается, считается пропавшим без вести.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2023 года жительница Краснодара Ксения Абрамова рассказала, что ее муж Алексей Абрамов, который добивается отмены решения о мобилизации из-за состояния здоровья, не смог получить повторное направление на военно-врачебную комиссию. В июле 2024 года он был в зоне военной операции на Украине включен в состав штурмового отряда, несмотря на то, что может передвигаться только на костылях. 21 января Ксения рассказала, что ее многочисленные обращения с просьбой демобилизовать мужа остаются без ответа, он уже месяц не выходил на связь.

Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), сообщила ранее его супруга Ксения. В начале августа 2023 года стало известно, что врачебная комиссия признала Алексея Абрамова ограниченно годным к военной службе и назначила ему соответствующую категорию "В".

Супруге жителя Краснодара Алексея Абрамова, который из-за травм позвоночника передвигается на костылях, но несмотря на это был призван в армию во время мобилизации в 2022 году, Ксении 31 января сообщили, что он с 24 января считается пропавшим без вести, об этом Ксения рассказала 3 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

"Я обращалась в военкомат и ФЗО (Государственный фонд "Защитники Отечества", - прим. "Кавказского узла"). В тот день у его мамы брали ДНК и составляли опознавательную карту. Мне сообщили после того, как я карту заполнила. Мои знакомые, кого просила поискать мужа, сказали готовиться к худшему. Сказали, пока не было эвакуации тел и опознания, ничего не точно, но искать в госпиталях смысла нет", - подчеркнула она.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко* рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что признание человека пропавшим без вести не обязательно означает, что он погиб. "Это могут быть военнопленные, поскольку украинцы иногда достаточно медленно проводят идентификацию. Что касается семей этих людей, то я слышал, но у меня нет документального подтверждения, что пока военнослужащий значится как пропавший без вести, выплаты его семье сохраняются", - отметил он.

Как отметил правозащитник, поиском пропавших занимается военная полиция. "Если они решат, что речь пойдет о самовольном оставлении части, то в некоторых, хотя и редких случаях военная полиция привлекает и обычную полицию. И если человека не находят, то, согласно недавним поправкам в Гражданский кодекс, по инициативе родственников его спустя шесть месяцев могут признать умершим", - подчеркнул он.

Как заметил Кривенко, по оценкам на 2023 год, подобных пропавших без вести было 10 000-15 000 человек. "Кроме пленных это еще и те, чьи тела не удалось забрать", - отметил он.

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