Жена мобилизованного Абрамова встревожена отсутствием связи с ним

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Многочисленные обращения с просьбой демобилизовать краснодарца Алексея Абрамова по состоянию здоровья остаются без ответа. Мобилизованный находится в зоне военной операции и уже месяц не выходил на связь, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2023 года жительница Краснодара Ксения Абрамова рассказала, что ее муж Алексей Абрамов, который добивается отмены решения о мобилизации из-за состояния здоровья, не смог получить повторное направление на военно-врачебную комиссию. В июле 2024 года он был в зоне военной операции на Украине включен в состав штурмового отряда, несмотря на то, что может передвигаться только на костылях. На передовой у него сильно отекли ноги и ухудшилось самочувствие, рассказала его жена Ксения Абрамова.

Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), сообщила ранее его супруга Ксения. В начале августа 2023 года стало известно, что врачебная комиссия признала Алексея Абрамова ограниченно годным к военной службе и назначила ему соответствующую категорию "В".

Жителя Краснодара Алексея Абрамова, который из-за травм позвоночника передвигается на костылях, но несмотря на это был призван в армию во время мобилизации, почти месяц не выходил на связь, рассказала "Кавказскому узлу" его жена Ксения. "Мне только написал старшина из соседнего взвода, что он где-то на новом направлении без связи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ксении, в последний раз она разговаривала с мужем 26 декабря 2024 года. "Он мне позвонил с номера телефона своего командира. Командир просил, чтобы он уточнил, приходит ли мне его заработная плата, потому что они потеряли все его документы и личное дело. И новое личное дело они завели с фамилией "Обрамов" через букву "О". Я слышала, как командир тогда говорил, что главное, чтобы твоя семья не осталась без денег. Но муж не захотел со мной даже разговаривать. То есть он просто сказал, что говорить не готов, и сбросил звонок. Вот больше я его не слышала", - подчеркнула она.

Абрамова также отметила, что на ее обращения в последние месяцы с просьбой демобилизовать мужа из армии ввиду его заболевания реакции не было. "Только из Следственного комитета пришло письмо, что они перенаправили его в другую воинскую часть, и ответ был почему-то из воинской части Дагестана, к которой он вообще никакого отношения сейчас не имеют, что с его стороны не было никаких противоправных действий. А по существу вопроса вообще никакого ответа не было. Был звонок от главы отделения фонда "Защитники Отечества" по Краснодарскому краю, он уточнял данные по поводу моего мужа, то есть у меня спросили о его местонахождении и контактах, контактах его старших, кто с ним на посту находился, ну и опять же дальше никакой реакции больше не было", - отметила она.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко* подчеркнул, что болеющий человек мог попасть в армию во время мобилизации, а для его возвращения обратно необходима сложная процедура. "К сожалению, во время мобилизации медицинское освидетельствование было ослаблено, и поэтому такой случай мог быть. Но дальше армия живет по достаточно жестким уставам. Нужно, чтобы собралась военно-врачебная комиссия и выставила бы ему категорию "Д" ("негоден к военной службе"). Если комиссия собралась, но не выставила эту категорию, то ему надо просить назначения следующей ВВК, надеясь, что следующая все же исправит ошибку", - отметил Кривенко*.

Он также подчеркнул, что нынешнее пребывание Абрамова в тыловых частях – следствие диагноза ВВК. "На фронт посылают с категориями "А" и "Б", а все что ниже – это служба в небоевых частях", – отметил правозащитник.

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