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14:31, 3 февраля 2025

Два бойца из Волгограда убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградцы Петр Бащенко и Сергей Тимофеев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1096 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1094 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб волгоградец Петр Бащенко, сообщил 1 февраля в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. "Петр родился и всю жизнь прожил в Волгограде. Окончил школу в Жилгородке. Работал, завел большую семью, став замечательным многодетным отцом. [...] У Петра Бащенко остались четверо сыновей", - написал он.

Ранее, 28 января, депутат сообщил, что в военной операции погиб волгоградец Сергей Тимофеев. "Коренной волгоградец, Сергей вырос в Кировском районе, закончил там школу, а затем в ПТУ №21 (сейчас Волгоградский техникум кадровых ресурсов) получил профессию плотника-столяра. Отслужил срочную в погранвойсках, поучаствовав в контртеррористической операции на Северном Кавказе. И строил достойную хорошую жизнь. Женился, стал замечательным отцом двоих детей", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1096 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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