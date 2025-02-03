Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по объему вкладов населения

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Последние места рейтинга регионов России по среднему объему вкладов населения заняли республики юга страны. Меньше всего средств на вкладах жителей Ингушетии - 24,6 тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2023 год последние места в рейтинге регионов России по размеру вкладов населения заняли республики юга России, меньше всего денег на счетах жителей Ингушетии.

Очередной рейтинг регионов России по объемам вкладов населения в банках опубликовало сегодня, 3 февраля РИА "Новости". По данным экспертов, за 2024 год объем вкладов населения в банках увеличился на 12,7 триллиона рублей и составил к концу года 63,4 триллиона рублей. В среднем объем вкладов составляет 434 тысячи рублей, однако в разных регионах страны картины сильно разнится.

Среди регионов России больше всего в среднем денег по данным на 1 января текущего года - на счетах жителей Краснодарского края (28 место) - 322,6 тысячи рублей. По соседству, на 29 месте расположилась Ростовская область (29 место) с 305 тысячами рублей.

Следующий регион юга России - Волгоградская область - занял лишь 60 место (221,6 тысячи рублей). Астраханская область - на 65 месте (210 тысяч рублей), Ставропольский край - на 67 месте (196,4 тысячи рублей), Северная Осетия - на 77 месте (141,6 тысячи рублей), Адыгея - на 78 месте (121,8 тысячи рублей), Калмыкия - на 80 месте (104,5 тысячи рублей), Кабардино-Балкария - на 81 месте (76,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия - на 82 месте (70,2 тысячи рублей), Дагестан - на 83 месте (52,5 тысячи рублей), Чечня - на 84 месте (29,6 тысячи рублей). На последнем, 85 месте рейтинга находится Ингушетия, где средний размер вкладов составляет 24,6 тысячи рублей.

Для сравнения, первое место в рейтинге заняла Москва, где средний размер вклада составляет 1746,4 тысячи рублей.

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