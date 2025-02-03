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05:34, 3 февраля 2025

Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по объему вкладов населения

Очередь в банке, фото: Pinterest

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последние места рейтинга регионов России по среднему объему вкладов населения заняли республики юга страны. Меньше всего средств на вкладах жителей Ингушетии - 24,6 тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2023 год последние места в рейтинге регионов России по размеру вкладов населения заняли республики юга России, меньше всего денег на счетах жителей Ингушетии.

Очередной рейтинг регионов России по объемам вкладов населения в банках опубликовало сегодня, 3 февраля РИА "Новости". По данным экспертов, за 2024 год объем вкладов населения в банках увеличился на 12,7 триллиона рублей и составил к концу года 63,4 триллиона рублей. В среднем объем вкладов составляет 434 тысячи рублей, однако в разных регионах страны картины сильно разнится.

Среди регионов России больше всего в среднем денег по данным на 1 января текущего года - на счетах жителей Краснодарского края (28 место) - 322,6 тысячи рублей. По соседству, на 29 месте расположилась Ростовская область (29 место) с 305 тысячами рублей.

Следующий регион юга России - Волгоградская область - занял лишь 60 место (221,6 тысячи рублей). Астраханская область - на 65 месте (210 тысяч рублей), Ставропольский край - на 67 месте (196,4 тысячи рублей), Северная Осетия - на 77 месте (141,6 тысячи рублей), Адыгея - на 78 месте (121,8 тысячи рублей), Калмыкия - на 80 месте (104,5 тысячи рублей), Кабардино-Балкария - на 81 месте (76,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия - на 82 месте (70,2 тысячи рублей), Дагестан - на 83 месте (52,5 тысячи рублей), Чечня - на 84 месте (29,6 тысячи рублей). На последнем, 85 месте рейтинга находится Ингушетия, где средний размер вкладов составляет 24,6 тысячи рублей.

Для сравнения, первое место в рейтинге заняла Москва, где средний размер вклада составляет 1746,4 тысячи рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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