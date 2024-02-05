Республики юга России стали аутсайдерами рейтинга размера вкладов населения

05 февраля 2024, 02:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным рейтинга регионов России по размеру вкладов населения меньше всего денег в банке - у жителей Ингушетии. В целом последние места рейтинга заняли республики юга России.

Как писал "Кавказский узел", по данным на первую половину 2022 года самые маленькие банковские вклады были у жителей Ингушетии. В целом последние места рейтинга по размерам вкладов заняли республики Северного Кавказа.

Рейтинг регионов России по размеру банковских вкладов по данным на 1 января 2024 года опубликовало сегодня, 5 февраля РИА "Новости". За основу взяты данные Центробанка и Росстата, регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов.

Среди регионов юга России больше всего денег на счетах жителей Краснодарского края (25 место) - 260,8 тысячи рублей. Ростовская область - на 31 месте (244,8 тысячи рублей), Волгоградская область - на 59 месте (185,2 тысячи рублей), Астраханская область - на 65 месте (167,5 тысячи рублей), Ставропольский край - на 67 месте (160,9 тысячи рублей), Северная Осетия - на 75 месте (119,9 тысячи рублей), Адыгея - на 78 месте (95 тысяч рублей), Калмыкия - на 79 месте (86,7 тысячи рублей), Кабардино-Балкария - на 81 месте (65,2 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия - на 82 месте (59,9 тысячи рублей), Дагестан - на 83 месте (45 тысяч рублей), Чечня - на 84 месте (27,6 тысячи рублей), Ингушетия - на 85, последнем месте (22,1 тысячи рублей).

Для сравнения - первое место рейтинга заняла Москва, где у среднестатистического жителя на счету хранится 1351,4 тысячи рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.