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20:58, 2 февраля 2025

Проезд через "Верхний Ларс" закрыт из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидают водители и пассажиры 532 автомобилей. Проезд закрыт из-за плохих погодных условий.

"Кавказский узел" также писал, что утром 1 февраля в очереди на "Верхнем Ларсе" находились 583 машины.

На 21.55 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд через границу с Грузией ожидают водители и пассажиры 583 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

"В связи с погодными условиям проезд закрыт", - говорится на сайте.

Напомним, в декабре 2024 года жители Владикавказа пожаловались, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через город. Владикавказцы рассказали о заторах на дорогах, заполненных парковках, также они пожаловались, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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