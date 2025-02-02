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16:41, 2 февраля 2025

Два бойца из Моздокского района убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Козырев и Павел Бурнацев из Моздокского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 344 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 342 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции погиб житель Моздокского района Тимур Козырев, 1978 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Днем ранее, 1 февраля, администрация Моздокского района сообщила, что в военной операции погиб Павел Бурнацев 1961 года рождения. Подробностей его биографии и гибели администрация также не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 344 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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