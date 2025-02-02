Девять детей из Ростова-на-Дону госпитализированы в Москве с отправлением

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С симптомами пищевого отравления в Москве госпитализированы девять детей, приехавших из Ростова-на-Дону на танцевальный конкурс, сообщили источники.

По данным источника, не менее девяти детей почувствовали ухудшение самочувствия в отеле "Поречье" в московском районе Капотня после приема пищи, им вызвали скорую помощь.

Дети вчера вечером заказали доставку, они приехали из Ростова-на-Дону на танцевальный конкурс, у них сегодня должно было состояться выступление, привел сегодня слова источника телеграм-канал Shot.

Дети отравились в отеле, расположенном во втором квартале района Капотни, отметило РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Всего в отель заселились 111 человек, большинство из них – дети. Точные причины отравления детей пока неизвестны. У ребят симптомы отравления появились еще вчера вечером, но скорую им вызвали сегодня около 06.00 мск, отметила "Вечерняя Москва".

На 08.35 мск на сайте департамента здравоохранения Москвы и на сайте Минздрава Ростовской области нет комментариев относительно сообщения об отравлении детей в Капотне.

"Кавказский узел" также писал, что ранее дети из спортивной команды, отдыхавшие в санатории в Ессентуках, попали в больницу с признаками отравления.

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