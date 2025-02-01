Депутаты ПАСЕ и правозащитники выразили тревогу из-за усиления репрессий в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники слушаний в Страсбурге, состоявшихся в рамках зимней сессии ПАСЕ, призвали Совет Европы предпринять жесткие шаги, чтобы принудить власти Азербайджана прекратить репрессии в отношении своих критиков.

Как информировал "Кавказский узел" десять международных правозащитных организаций в преддверии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (27-31 января 2025 года) обратились к ассамблее с призывом подтвердить приостановление полномочий азербайджанской организации. В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября 2024 года президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации.

Во время зимней сессии ПАСЕ 30 января во Дворце Европы в Страсбурге состоялось параллельное мероприятие, пресвященное кризису в области прав человека в Азербайджане. Слушания были организованы азербайджанским Институтом свободы и безопасности репортеров (ИСБР) в изгнании и членом ПАСЕ, сопредседателем Группы Объединенных европейских левых (Group of the Unified European) испанским парламентарием Лаурой Кастель Форт.

В ходе слушаний, видеотрансляция которых опубликована на YouTube-канале Obyektiv TV (проект ИСБР), Форт осудила ухудшение кризиса в области прав человека в Азербайджане, где более 331 политзаключенного, включая журналистов и активистов.

В 2024 году в Азербайджане усилились репрессии против журналистов, правозащитников и верующих, резко выросло число политзаключенных. Полиция стала применять более жесткие меры при осуществлении репрессий, в стране отмечен рост числа смертей среди заключенных. 12 декабря 2024 года Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обновил список политзаключенных, число которых выросло до 331-го. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Лаура Кастель Форт раскритиковала введение запрета на въезд в Азербайджан депутатов ассамблеи, включая ее саму, после того как ПАСЕ отказалась ратифицировать полномочия азербайджанской делегации из-за нарушения прав человека в январе 2024 года.

"Отказ Азербайджана присутствовать на нынешней зимней сессии ПАСЕ свидетельствует о его пренебрежении своими обязательствами и ответственностью. В такой ситуации мы должны гарантировать, что политические заключенные Азербайджана не будут забыты, что репрессии независимых голосов не останутся безнаказанными, и что Совет Европы останется твердым в отстаивании своих ценностей демократии, прав человека и верховенства закона", – сказала Форт, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Исландский парламентарий Торхильдур Сунна Эварсдоттир выразила обеспокоенность в связи с тем, что власти Азербайджана не решают обостряющуюся проблему политических заключенных. Она раскритиковала власти Азербайджана за отрицание политических мотивов тюремного заключения отдельных лиц и несправедливых судебных разбирательств. При этом, парламентарий выразила скепсис по поводу возможности улучшения ситуации с увещеваниями.

"Я не думаю, что для решения проблемы (освобождения политзаключенных) власти Азербайджана будут слушать что-либо, кроме угрозы исключения организации", – сказала Эварсдоттир, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Диана Назарец из базирующегося в Женеве Института прав человека также раскритиковала власти Азербайджана за отсутствие политической воли восстановить полноценное участие в ПАСЕ.

"Эти репрессии отражают тактику прошлого, и Европейский суд по правам человека неоднократно выносил решения против нарушений со стороны Азербайджана. При обсуждении обязательств Азербайджана в области прав человека реальность ясна: страна все дальше и дальше отходит от своих обязательств в рамках Совета Европы", – сказала Назарец, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Соучредитель ИСБР Эмин Гусейнов также подверг критике власти Азербайджана за использование климатического саммита COP29 для улучшения своего авторитарного имиджа, в то время как ключевые фигуры, которые в нем участвовали, не продемонстрировали солидарности с представителями гражданского общества Азербайджана.

"Согласно Платформе безопасности журналистов Совета Европы, в Азербайджане самое большое количество заключенных журналистов – 32. Это сопоставимо с числом арестованных журналистов в странах, не являющихся членами Совета Европы, в таких авторитарных режимах, таких как Белоруссия или Россия. Президент Алиев находится у власти уже пять сроков, и никаких демократических изменений не произойдет, пока сохраняется один и тот же режим", – сказал Гусейнов, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Несмотря на то, что Азербайджан является членом Совета Европы, его власти игнорируют судебные решения, не выплачивают компенсации жертвам и отвергают демократический контроль, продолжил Гусейнов.

"Каждую неделю у нас появляется несколько новых политических заключенных, и это неприемлемо. Даже один политический заключенный для государства-члена Совета Европы – это слишком много. Такая страна более не может оставаться членом Совета Европы", – заявил Гусейнов

Содокладчик ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Лиз Кристофферсен подчеркнула, что в Азербайджане усиливаются репрессии в отношении активистов, представителей СМИ и критиков властей. "Нет сомнений, что обвинения сфабрикованы и следуют проблемной схеме произвольных арестов и задержаний, а также жестокого обращения и пыток критиков властей", – сказала Кристофферсен, перевод слов которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Она указала на необходимость срочных законодательных изменений, особенно в отношении политических партий, СМИ и НПО, для приведения их в соответствие со стандартами Совета Европы.

Также Кристофферсен призвала рассмотреть в ПАСЕ вопрос о реструктуризации Совета Европы с целью создания двух категорий членства – тех, кто соблюдает обязательства, и тех, кто их не соблюдает. По ее мнению, это повысит внимание к проблемам с правами человека в странах второй группы и усилит поддержку гражданского общества в них.

Комментируя итоги слушаний правозащитник Гусейнов отметил, что они были призваны поддержать и повысить внимание к тревожной ситуации в Азербайджане.

"Власти Азербайджана похоже избрали тактику – игнорировать ПАСЕ и вместе с тем сотрудничать с бюрократией Совета Европы, оставаясь в организации. Так, генеральный секретарь Совета Европы в ноябре посещал Баку с целью участия на COP29 и был принят президентом Азербайджана. Они договорились возобновить сотрудничество в рамках Плана действий между СЕ и Азербайджаном, который предполагает восстановление связей в рамках программ между отдельными министерствами Азербайджана. Это техническое сотрудничество в то время, как Азербайджан уклоняется от продвижения базовых ценностей Совета Европы. Придерживаясь этой тактики Азербайджан не направил делегацию на зимнюю сессии ПАСЕ, где должны были рассматриваться утверждения полномочий всех делегаций", – сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Очевидно, расчет был сделан на то, что если нет делегации Азербайджана, то и в повестке не будет обсуждения ее полномочий в контексте ситуации в стране, продолжил он. "Но мы, проведя параллельные обсуждения показали, что проблемы остаются, ситуация еще более ухудшается. Мы надеемся, что депутаты ассамблеи потребуют от исполнительных органов Совета Европы жестко ставить перед Баку вопрос о соблюдении обязательств. Страна, демонстративно игнорирующая свои обязательства, не может оставаться в организации", – подчеркнул правозащитник.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.