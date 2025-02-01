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09:43, 1 февраля 2025

Пять жителей Азербайджана погибли в результате взрыва гранаты

Домовладение в поселке Хиндарх, на территории которого произошел взрыв гранаты. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=ONqkVjYvvLY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Агджабединском районе ребенок нашел на свалке гранату и принес ее домой, в результате взрыва пять человек погибло и двое получили ранения.

По данным источников, 31 января внук жителя поселка Хиндарх Агджабединского района Князя Мамедова нашел на свалке гранату и затем принес ее в дом. Граната взорвалась, в результате погибло пять человек – сам Мамедов, его сын, двое внуков и невестка. Три человека скончались на месте происшествия, двое – в больнице.

Еще два человека получили ранения, сообщил 31 января Oxu.az

Взрыв произошел около 12.00 по местному времени [11.00 мск], в результате происшествия погибли Шамиг Гулиев, Бахруз Гулиев, Мухаммед Мамедли, Мурад Мамедли и Натиг Гулиев, ранения получили Ульвия Гулиева и Айсун Гулиева. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о незаконном обороте боеприпасов, передал 31 января Trend.az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне карабахского конфликта. Так, 22 мая 2024 года в Тертерском районе пастух получил смертельные ранения, подорвавшись на мине. 27 апреля 2024 года при взрыве противотанковой мины в Агдамском районе был ранен водитель грейдера Видади Гусейнов. Двумя неделями ранее, 12 апреля 2024 года, два человека получили ранения, подорвавшись на противопехотной мине в том же районе.

С 10 ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали 383 жителя Азербайджана, из них 70 погибли, 312 получили ранения, сообщил 21 декабря 2024 года корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник госагентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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Автор: "Кавказский узел"

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