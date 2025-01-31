RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:18, 31 января 2025

Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Юриков и Анварбек Рустемов из Урюпинска убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1093 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1091 бойца из Волгоградской области.

В военной операции погиб 47-летний Павел Юриков, сообщила 30 января в своем телеграм-канале администрация Урюпинска. Юриков заключил контракт в 2024 году и погиб 9 сентября того же года, отмечается в публикации.

Днем ранее мэрия Урюпинска сообщила о гибели в военной операции рядового мотострелкового полка Анварбека Рустемова, который также заключил контракт в 2024 году и был убит 21 декабря. "Воину было 39 лет. У него остались мама и дети", - говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1093 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Руки в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
12:36, 31 января 2025
Волгоградец приговорен к колонии за комментарий в сети
Пострадавший рабочий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
09:55, 31 января 2025
Рабочий нефтезавода госпитализирован после авиаудара в Волгоградской области
Военный в поле. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
07:09, 31 января 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Военнослужащий. Фото: https://z.mil.ru
10:49, 30 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5750 бойцов с юга России
Игорь Нагавкин в зале суда. Фото: SOTAvision // Вячеслава Лемкус
22:37, 28 января 2025
Защита потребовала определить законность всех взысканий Нагавкину
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Руфат Алексеров. Cкриншот видео https://www.instagram.com/rufat_aleskerov_051076/reel/DC3-ihvNNl5/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
31 января 2025, 12:55
Шахтинский блогер заявил о поджоге его дома

Центризбирком Абхазии. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/f238b3e121deb508beeea5de99e48990_XL.jpg
30 января 2025, 16:26
Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России

Евгений Манченко. Кадр из видео youtu.be/k_W1jt7rSoM
30 января 2025, 14:41
Суд в Краснодаре отменил приговор силовикам за избиение Евгения Манченко

Участники беспорядков в аэропорту Уйташ. Стоп-кадр видео RusNews от 29.10.23, https://t.me/rusnews/43400.
29 января 2025, 18:16
Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше