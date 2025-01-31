Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции

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Павел Юриков и Анварбек Рустемов из Урюпинска убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1093 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1091 бойца из Волгоградской области.

В военной операции погиб 47-летний Павел Юриков, сообщила 30 января в своем телеграм-канале администрация Урюпинска. Юриков заключил контракт в 2024 году и погиб 9 сентября того же года, отмечается в публикации.

Днем ранее мэрия Урюпинска сообщила о гибели в военной операции рядового мотострелкового полка Анварбека Рустемова, который также заключил контракт в 2024 году и был убит 21 декабря. "Воину было 39 лет. У него остались мама и дети", - говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1093 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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