Контрактник осужден на Ставрополье за хищение оружия

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Суд в Будённовске приговорил к шести годам заключения контрактника Александра Павлова, признав его виновным в хищении двух пистолетов со склада воинской части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Александр Павлов 9 августа 2024 года, когда военные сдавали после стрельб оружие, похитил со склада, на котором хранится оружие, два пистолета "Макарова". Следствие считает, что он их вынес со склада, спрятав под бронежилетом.

Далее Павлов 10 августа 2024 года передал один из пистолетов другому военнослужащему, договорившись с ним, что деньги тот отдаст позже. Второй пистолет контрактник, согласно версии следствия, продал за 50 тысяч рублей местному жителю, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Буденновского гарнизонного военного суда.

На суде Павлов признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в хищении оружия и в незаконном обороте оружия, и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд оштрафовал Павлова на 80 тысяч рублей.

Комментариев от представителей Александра Павлова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 августа 2024 года стало известно, что суд в Ессентуках за причинение тяжкого вреда здоровью приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Чуденцова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции на Украине.

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