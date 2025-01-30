RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:45, 30 января 2025

Контрактник осужден на Ставрополье за хищение оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Будённовске приговорил к шести годам заключения контрактника Александра Павлова, признав его виновным в хищении двух пистолетов со склада воинской части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Александр Павлов 9 августа 2024 года, когда военные сдавали после стрельб оружие, похитил со склада, на котором хранится оружие, два пистолета "Макарова". Следствие считает, что он их вынес со склада, спрятав под бронежилетом.

Далее Павлов 10 августа 2024 года передал один из пистолетов другому военнослужащему, договорившись с ним, что деньги тот отдаст позже. Второй пистолет контрактник, согласно версии следствия, продал за 50 тысяч рублей местному жителю, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Буденновского гарнизонного военного суда.

На суде Павлов признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в хищении оружия и в незаконном обороте оружия, и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд оштрафовал Павлова на 80 тысяч рублей.

Комментариев от представителей Александра Павлова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 августа 2024 года стало известно, что суд в Ессентуках за причинение тяжкого вреда здоровью приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Чуденцова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:06, 30 января 2025
Друзья и сторонники пришли в суд поддержать Мельконьянца
12:32, 30 января 2025
"Роснефть" оказалась владельцем мазута в затонувших на Кубани танкерах
09:57, 30 января 2025
Боец из Дагестана убит на Украине
00:31, 30 января 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
22:49, 29 января 2025
Власти Кубани отчитались о модернизации установки для очистки песка
16:16, 29 января 2025
3
 Силовики задержали подругу Сулеймановой на пикете
Все события дня
Новости
Сотрудник ФСБ. Фото: https://yeisk.info/all-news/pogranichnaya-sluzhba-fsb-rossii-otmechaet-svoj-professionalnyj-prazdnik.html
12:23, 30 января 2025
ФСБ отчиталось о предотвращении теракта на Ставрополье
Военнослужащий. Фото: https://z.mil.ru
10:49, 30 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5750 бойцов с юга России
Патроны на снегу. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
00:31, 30 января 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
Участники беспорядков в аэропорту Уйташ. Стоп-кадр видео RusNews от 29.10.23, https://t.me/rusnews/43400.
18:16, 29 января 2025
Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале
Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
00:35, 29 января 2025
Озвучены детали нового дела против сдавшегося участника чеченского подполья Япова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Фото
22:49, 25 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
11
Ставропольский Сталин - новый неоднозначный памятник
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники беспорядков в аэропорту Уйташ. Стоп-кадр видео RusNews от 29.10.23, https://t.me/rusnews/43400.
29 января 2025, 18:16
Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Выборы в Азербайджане. Сентябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 января 2025, 12:01
Муниципальные выборы в Азербайджане сопровождаются нарушениями

Птица, пострадавшая от мазута. Фото: пресс-служба администрации Анапы
29 января 2025, 10:15
Более 7,3 тысячи пострадавших от мазута птиц найдены на Кубани

Общественный транспорт в Ереване. Фото: https://www.aysor.am
28 января 2025, 19:28
Власти Еревана отказались от трехкратного повышения тарифов на транспорт

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше