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18:54, 29 января 2025

Суд в Ереване отменил административный надзор мэру Степанакерта 

Давид Саргсян. Скриншот фото из Telegram-канала Re:public of Artsakh, https://t.me/reartsakh/1117.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ереванский суд смягчил меру пресечения обвиняемому в самоуправстве мэру Степанакерта Давиду Саргсяну, оставив его под подпиской о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", следствие в Армении 25 мая 2024 года сообщило о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна по обвинению в мошенничестве и подделке документов. 27 мая суд отправил его под арест с запретом свиданий. Следователи обвиняют Давида Саргсяна в том, что имущество, в частности, машины, принадлежащие Степанакерту, он не оставил азербайджанцам, а вывез их с собой в Армению. 13 июня  2024 года суд перевел его под домашний арест, а 16 июля защита Саргсяна добилась отмены этой меры пресечения. С 20 июля 2024 года Саргсян находится под административным контролем.  В декабре Прокурор изменил статью обвинения по делу мэра Степанакерта Давида Саргсяна на более мягкую, вместо мошенничества с отягчающими обстоятельствами ему теперь вменяется самоуправство.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рубен Меликян, Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции отменил административный надзор в отношении Давида Саргсяна, при этом оставив меру пресечения "подписка о невыезде".

Другой адвокат Роман Ерицян отметил, что защита каждый раз спрашивала у следствия разрешение для участия в мероприятиях, в том числе похоронах и крестинах, ему было запрещено выходить из дома с 19:00 по 07:00  (с 18:00 до 6:00 мск). Изначально Саргсян обвинялся в "тяжком преступлении", затем его смягчили, "следовательно, такая мера пресечения уже не нужна".

Несмотря на требование обвинения оставить в силе меру пресечения, судья Давид Балаян решил отменить административный надзор, отметил Ерицян.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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