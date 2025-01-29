Суд освободил декана и студентов университета в Батуми

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Батумский городской суд освободил под залог ранее арестованных на акции протеста декана университета искусств и трех студентов, смягчив им меру пресечения. Под стражей остается еще один студент.

Инцидент, в результате которого студенты и декан были арестованы, произошел 3 декабря в здании учебного заведения. Студенты вывесили протестный баннер, его сняла преподавательница. Между студентами и преподавателем произошел конфликт, в котором участвовал декан. Преподавательница позвала своего мужа, сотрудника мэрии Иракли Девадзе, и тот приехал с приятелем. Следствие утверждает, что профессор и студенты напали на Девадзе.

Однако адвокат подсудимых представлял суду смс с угрозами, которые Девадзе отправил декану перед инцидентом. Также защита предоставила видеозапись, где первым применяет силу приятель Девадзе, но суд отказался рассматривать эти материалы, пишет телеграм-канал Tbilisi life.

28 января в суде Джорбенадзе сказал, что он и студенты готовы к примирению. "С 13 января можно сказать, что этот конфликт исчерпан", – обратился к судье адвокат Шота Хорава. Он указал на письменные заявления лиц, признанных пострадавшими, в которых говорится, что Иракли Девадзе и его приятель Иракли Накашидзе согласны на освобождение обвиняемых под залог. Адвокат также указал на заключение экспертизы, согласно которому пострадавшие получили лишь легкие телесные повреждения. Часть студентов вуза протестовали против ареста декана. Они ночевали в фойе университета, требуя его освобождения, пишет "Грузия онлайн".

Батумский городской суд освободил декана и трех студентов этого университета - Гурама Микеладзе, Давита Гвианидзе и Гиорги Давитадзе - под залог 5000 лари (около 1740 долларов). Под стражей остается только один студент, Анри Какабадзе. Ранее он был освобожден под залог за ту же категорию преступлений. Именно под этим аргументом судья оставил его под стражей, говорится в сообщении.

С осени прошлого года в Грузии проходят масштабные акции протеста. Они начались после того, как премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. Этому предшествовало то, что 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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