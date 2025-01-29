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02:37, 29 января 2025

Адвокату отказано в посещении арестованного активиста «Мусават»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К арестованному в административном порядке активисту партии «Мусават» Аликраму Хуршидову не пропустили адвоката. Юрист назвал это нарушением права Хуршидова на защиту.

Как писал "Кавказский узел", активист партии "Мусават" Аликрам Хуршидов был задержан в своем доме в городе Ширван 19 января, при задержании его избили. Хуршидов известен своей критикой в адрес властей, сообщили в партии. Суд в Ширване приговорил активиста к административному аресту, однопартийцы указали на политический мотив преследования Хуршидова.

Мать Аликрама Хуршидова связала его арест с публикацией о событиях в Имишли, где в результате ДТП с участием автомобиля дорожной полиции погибли трое детей и два человека получили ранения. Авария спровоцировала протесты местных жителей, силовики задержали несколько человек, в том числе оппозиционных активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Имишли: гибель детей и уличные беспорядки". 

Адвокат Немат Керимли, с которым партия 28 января заключила договор о защите прав Аликрама Хуршидова, не смог встретиться с активистом, содержащимся в полицейском изоляторе. 

 «Я выехал в Ширван, чтобы встретиться с ним в изоляторе городского управления полиции, однако мне не позволили увидеться с Хуршидовым. В полиции увязали это с некоей «проверкой», - рассказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

 Он подчеркнул, что недопуск адвоката к Хуршидову нарушает его право на защиту. «Логика этого решения мне непонятна, все равно 29 января у него истекает срока ареста, и он выйдет на свободу. Просто они намеренно создают трудности мне как к адвокату, чтобы в следующий раз не было желания ехать в Ширван кого-то защищать. Вероятно, это имеет и цель психологического давления на Хуршидова, месседж ему, чтобы он знал: его могут так изолировать, что даже адвокат к нему не попадет, в расчете запугать его и сдержать в дальнейшем от резкой критики. Однако это грубое нарушение права на защиту и в апелляционной жалобе на арест это обстоятельство мы обязательно учтем», - сказал адвокат.

Несмотря на завершение срока наказания, подача апелляции имеет важное значение для признания неправомерности ареста, отметил он.  

«Дело не только в истечении срока наказания и освобождении Хуршидова. Вопрос в принципе, добиться признания неправомерности ареста. Апелляционный суд вряд ли удовлетворит жалобу, но пройдя эту инстанция мы получим право на обращение в ЕСПЧ. В перспективе неминуемо Страсбургский суд признает нарушение прав Хуршидова и назначит ему компенсацию, так как политическая подоплека дела не вызывает сомнений. Человек, находясь у себя дома, не мог совершить хулиганство, а его забрали из дома глубокой ночью», - сказал защитник. 

Получить комментарии в Ширванском управлении полиции корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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