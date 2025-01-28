Боец из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Мурата Карданова к семи годам лишения свободы за два случая отсутствия в части общим сроком около пяти месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

28 января завершилось вынесением обвинительного приговора рассмотрение актуального уголовного дела в отношении военнослужащего Минобороны России Карданова обвиняемого по двум эпизодам части 5 статьи 337 УК РФ ( самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации), сообщила сегодня пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

По версии следствия и суда, Карданов без уважительных причин 23 октября 2023 года и 1 февраля 2024 года дважды не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в Ингушетии, после чего проживал в Кабардино-Балкарии. В первом случае он добровольно прибыл военный комиссариат в Прохладном 30 января 2024 года, во втором был задержан сотрудниками военной полиции по месту своего жительства в с. Алтуд Прохладненского района 19 марта 2024 года.

Карданов признал вину и высказал сожаление о содеянном. Суд счел, что он совершил "два тяжких преступления против военной службы, отрицательно влияющие на выполнение повседневных задач боевой подготовки" и приговорил его к семи годам в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор, указано в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда, дело Мурата Карданова поступило в суд 21 января, состоялось одно заседание 28 января.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника Мурата Хапова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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