Контрактник осужден в Ростове-на-Дону за оставление части

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Военный Александр Литвиненко получил шесть лет колонии за самовольное оставление воинской части.

По версии следствия и суда, Литвиненко 28 января 2024 года самовольно покинул воинскую часть и уехал домой. 16 июля он добровольно явился в 55 военный следственный отдел военного следственного управления по ЮВО СК России.

Контрактник осужден по статье о самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК России). Он приговорен к шести годам исправительной колонии общего режима, сказано в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда.

Защита заявила, что суд необъективно оценил состояние здоровья осужденного. Назначенное наказание адвокат счел чрезмерно суровым, в связи с чем попросил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, освободив осужденного из-под стражи. Кроме того, в апелляционной жалобе защитник указал, что суд не учел характер полученного осужденным ранения, обстоятельства проведения операции и необходимость реабилитации. Также защитник полагает, что суд не изучил личность осужденного и состояние его здоровья. Адвокат считает, что комиссия неверно определили категорию годности Литвиненко к военной службе. Кроме того, при получении ранения и экстренной эвакуации военный потерял личные документы и дома занимался их восстановлением, говорится в судебном акте.

Военный прокурор гарнизона попросил приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитника – без удовлетворения. Суд согласился с прокурором, оставив решение в силе, следует из сообщения на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 13 января стало известно, что суд на Ставрополье приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Ивана Бьюкова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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