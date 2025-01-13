Контрактник осужден на Ставрополье за уклонение от службы

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Суд на Ставрополье приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Ивана Бьюкова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Иван Бьюков самовольно покинул воинскую часть и отсутствовал более месяца. Он направился по месту своего жительства, где проводил время по своему усмотрению, в том числе находился у родителей. Затем Бьюков сам явился в военный следственный отдел и рассказал, что самовольно оставил место службы.

Пятигорский гарнизонный военный суд признал контрактника виновным в самовольном оставлении части и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат Бьюкова обжаловал приговор суда, указав, что военный не использовал отпуска в том числе дополнительные, поэтому устал и нуждался в отдыхе. Также защитник отметил, что приказом командира воинской части Бьюков был досрочно уволен со службы, поэтому с ним должен был быть заключен новый контракт, чего сделано не было. Суд счел доводы защиты неубедительными и оставил приговор без изменений, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

"Наличие у Бьюкова усталости в связи с нереализацией права на отпуск, не свидетельствует о законности оставления им места службы, и не является основанием для освобождения от уголовной ответственности", – сказано в постановлении.

"Кавказский узел" также писал, что 6 марта 2024 года суд на Ставрополье приговорил к шести годам заключения контрактника Аркадия Томилова. Признав его виновным в самовольном оставлении части. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

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