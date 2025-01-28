Житель Новороссийска задержан за подготовку теракта

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Силовики задержали жителя Новороссийска, когда он извлек из тайника взрывное устройство, которое намеревался использовать для теракта.

По версии следствия, житель Новороссийска 1990 года рождения связался в Telegram с членами проукраинской террористической организации и получил от куратора указание забрать взрывное устройство со взрывателем из тайника, чтобы далее подготовить теракт.

Житель Новороссийска прибыл к тайнику и извлек из него взрывное устройство, после чего был задержан силовиками. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации, подозреваемому грозит до 20 лет заключения, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управление ФСБ по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января житель Динского района был задержан за поджоги трех ресторанов в Краснодаре. Он заявил, что совершил поджоги под давлением неизвестных, взломавших его аккаунт в соцсети и угрожавших использовать данные для совершения преступлений. Позже он рассказал на допросе, что за совершение поджогов трех ресторанов куратор с Украины пообещал ему 35 тысяч рублей.

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