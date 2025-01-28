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11:26, 28 января 2025

Житель Новороссийска задержан за подготовку теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали жителя Новороссийска, когда он извлек из тайника взрывное устройство, которое намеревался использовать для теракта.

По версии следствия, житель Новороссийска 1990 года рождения связался в Telegram с членами проукраинской террористической организации и получил от куратора указание забрать взрывное устройство со взрывателем из тайника, чтобы далее подготовить теракт.

Житель Новороссийска прибыл к тайнику и извлек из него взрывное устройство, после чего был задержан силовиками. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации, подозреваемому грозит до 20 лет заключения, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управление ФСБ по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января житель Динского района был задержан за поджоги трех ресторанов в Краснодаре. Он заявил, что совершил поджоги под давлением неизвестных, взломавших его аккаунт в соцсети и угрожавших использовать данные для совершения преступлений. Позже он рассказал на допросе, что за совершение поджогов трех ресторанов куратор с Украины пообещал ему 35 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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