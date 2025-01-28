Силовики сообщили подробности поджогов ресторанов в Краснодаре

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Житель Динского района рассказал на допросе, что за совершение поджогов трех ресторанов в Краснодаре куратор с Украины пообещал ему 35 тысяч рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января житель Динского района был задержан за поджоги трех ресторанов в Краснодаре. Он заявил, что совершил поджоги под давлением неизвестных, взломавших его аккаунт в соцсети и угрожавших использовать данные для совершения преступлений.

В отношении 19-летнего жителя Динского района возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, а также по статье об уничтожении чужого имущества, ему предъявлено обвинение, сообщило 27 января на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, юноша купил горючее, которое должен был использовать для поджога ресторанов в Краснодаре. Вечером 25 января он приехал в один из ресторанов, разлил в одном из его помещений горючее, поджег и скрылся. Далее он аналогичным образом совершил поджоги еще в двух ресторанах. Когда он находился в третьем по счету ресторане, его задержали очевидцы. На допросе юноша заявил, что действовал по указанию неизвестных, от которых получал инструкции по мессенджеру. Также на допросе юноша дал признательные показания, следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об его аресте, сказано в сообщении.

Видео с допросом обвиняемого в поджогах ресторанов в Краснодаре в своем телеграм-канале опубликовало управление МВД по Краснодарскому краю. "Я совершил три поджога трех ресторанов – "МясоLove", "Гусь" и "Бумбараш". Меня направлял украинский специалист. Обещал за три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", – сказал он на видео.

Напомним, в регионах юга России неоднократно происходили поджоги военкоматов и объектов железнодорожной инфраструктуры. При этом некоторые из задержанных заявили, что совершили поджоги под давлением и угрозами. В частности, в июне 2022 года ФСБ сообщила, что житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном.

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