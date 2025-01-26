Житель Кубани задержан за поджоги трех ресторанов

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Житель Динского района заявил, что поджег три ресторана в Краснодаре под давлением неизвестных, взломавших его аккаунт в соцсети и угрожавших использовать данные для совершения преступлений.

Как информировал "Кавказский узел", в регионах юга России неоднократно происходили поджоги военкоматов и объектов железнодорожной инфраструктуры. При этом некоторые из задержанных заявили, что совершили поджоги под давлением и угрозами. В частности, в июне 2022 года ФСБ сообщила, что житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном. Отчет силовиков стал по меньшей мере вторым за 10 дней случаем, когда предотвращение теракта было объяснено задержанием жертвы шантажа со стороны украинских спецслужб.

По данным МВД по Краснодарскому краю, 25 января в полицию Краснодара поступило сообщение о поджогах в трёх заведениях Западного округа города в отрезок времени с 22.27 до 23.30 мск. Работники одного из ресторанов города задержали человека, который, по их словам, совершил поджог, и передали его полицейским.

19-летний житель Динского района пояснил, что совершил поджоги по указанию неизвестных, после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для совершения противоправных действий, сообщило МВД по Краснодарскому краю сегодня в своем телеграм-канале.

В 22.27 мск 25 января поступило сообщение о возгорании в ресторане "МясоLove" на улице Красная, через полчаса произошел пожар в ресторане "Гусь" на Северной улице. Еще через 40 минут стало известно о пожаре в ресторане "БумБараш" на улице Красная, сообщил сегодня ночью News.ru.

"Кавказский узел" также писал, что 18 января стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Краснодарского края Леона Даршта к 13 годам заключения, признав его виновным в поджогах магазина, дома с мигрантами и оборудования на железной дороге, а также в подготовке теракта.

13 января суд приговорил к 13 годам колонии Богдана Абдурахманова, признав его виновным в поджоге военкомата в Горячем Ключе. Бориса Гончаренко суд признал пособником Абдурахманова и приговорил к 12 годам колонии. 6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Абдурахманов был обвинен в совершении теракта, Гончаренко – в пособничестве террористической деятельности. Следователи считают, что Абдурахманов поджег здание военкомата, а Гончаренко помог ему изготовить коктейль Молотова.

24 августа 2023 года, был приговорен к шести годам колонии строгого режима житель Краснодара Олег Важдаев, задержанный в сентябре 2022 года по подозрению в попытке поджога военкомата. Адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. Адвокат сообщил, что Важдаев признал вину в поджоге, однако исключил идейную подоплеку.

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