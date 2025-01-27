Группировка подростков в Краснодаре обеспокоила Бастрыкина

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Глава Следственного комитета поручил расследовать случаи нападения подростков в Краснодаре.

По данным следствия, группа подростков подозревается в насилии над детьми и стариками и в порче общедомового имущества в многоквартирных домах.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий бандой подростков, сообщило ведомство на своем сайте.

Группа подростков стучалась в окна жилых домов, звонила в двери, выкрикивала нецензурные выражения, взрывала петарды в подъездах, издевалась над пенсионерами, детьми и бездомными. Все это подростки снимали на камеру и публиковали в соцсетях. В группировку входили несколько десятков человек возрастом от 10 до 16 лет. Организатором стал школьник, который состоит на учете ПДН. Жильцы дома на улице Невкипелого, №21 рассказали, что живут в страхе, а обращения в полицию только на время успокаивали подростков, сообщает телеканал "Краснодар".

В полиции сообщили, что личности подростков установлены. Пока нарушителями официально числятся 13-летний школьник, который находится на профилактическом учете в ОПДН, и его 11-летний приятель, проинформировали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что молодежь устроила беспорядки в Сочи после отмены концерта тиктокера и музыканта Ивана Золо. 20 человек были задержаны.

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