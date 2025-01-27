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02:34, 27 января 2025

20 человек задержаны в Сочи из-за беспорядков после отмены концерта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи из-за сообщения о минировании отменен концерт тиктокера и музыканта Ивана Золо. Молодежь, которая пришла на него, устроила беспорядки, 20 человек задержаны.

В Сочи вечером 26 января задержаны 20 человек из-за беспорядков после отмены концерта.

Недовольство зрителей вызвала отмена выступления тиктокера и музыканта Ивана Золотого (Золо) в торговом комплексе "Мелодия". Примерно за час до начала мероприятия поступило сообщение о минировании, которое не подтвердилось. Пришедшие на концерт подростки стали требовать вернуть деньги, но внятного ответа не получили, после чего устроили беспорядки, пишет "Коммерсант".

Несостоявшиеся зрители пытались выломать дверь и проникнуть в зал, начали кричать, разбрасывать мусор. Когда приехала полиция, большинство сбежали, но 20 подростков были задержаны и доставлены в отделение. Были вызваны родители, с задержанных взяли объяснительные. По данным на 01.30 мск неизвестно, остались ли задержанные в отделении или их отпустили, сообщает 93.ru со ссылкой на пресс-службу сочинского УВД.

Отмену концерта прокомментировал сам Иван Золо в своем официальном телеграм-канале. Он сказал, что все вопросы, касающиеся билетов, нужно задавать организаторам, а возвращать билеты нужно через площадки, где они были куплены.

Ранее концерт Ивана Золо был отменен в Севастополе также из-за сообщения о минировании.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2023 года в Ростове-на-Дону отменили концерт группы Anacondaz, ранее ее участники выступили с пацифистскими заявлениями.

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Автор: "Кавказский узел"

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