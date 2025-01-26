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22:44, 26 января 2025

Военнослужащий из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Даниил Токарев из Руднянского района убит в военной операции на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1090 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1089 бойцов из Волгоградской области.

Житель Руднянского района Волгоградской области Даниил Токарев, 2000 года рождения, был убит в зоне СВО, сообщила в своем телеграм-канале администрация Руднянского муниципального района.

Токарев похоронен 21 января в селе Подкуйково Руднянского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1090 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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